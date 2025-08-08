Vợ chồng nghèo nguy kịch vì bệnh nặng

Nhịp cầu nhân ái

Gia đình bà Rmah H’tang (SN 1970, trú tại thôn Sô Ma Lơng A, xã Ia Hiao, tỉnh Gia Lai) đang rơi vào hoàn cảnh vô cùng ngặt nghèo khi cả hai vợ chồng cùng mắc bệnh nặng.

Bà Rmah H’tang bị xuất huyết não, hiện đang nằm một chỗ, điều trị tại bệnh viện (ảnh). Chồng bà là ông Siu A Nhu (SN 1958), từng bị đột quỵ, sau thời gian điều trị thì được cho về nhà. Gần đây, ông phát hiện mắc thêm u não, sức khỏe ngày càng yếu, không thể lao động. Con trai lớn của ông, vốn là trụ cột chính trong gia đình khi cha mẹ mắc bệnh, không may qua đời do tai nạn.

Gia đình bà Rmah H’tang thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất. Cuộc sống trước đây dựa vào tiền làm thuê làm mướn, hiện gia đình không có nguồn thu nhập. Các con của ông bà đều còn nhỏ hoặc chưa có việc làm ổn định. Hàng xóm thương tình, thỉnh thoảng giúp ít gạo, thức ăn qua ngày, nhưng điều kiện sống và chi phí điều trị cho hai vợ chồng bà đang là gánh nặng quá sức đối với gia đình.

Bà Ksor H’Luên, Trưởng thôn Sô Ma Lơng A, chia sẻ: “Gia cảnh của bà Rmah H’tang thật sự rất bi đát. Hai vợ chồng đều mắc bệnh nặng, không còn khả năng lao động, trong khi con cái còn nhỏ. Gia đình hiện giờ không còn chỗ nương tựa. Chúng tôi tha thiết kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, các tổ chức từ thiện chung tay giúp đỡ để họ có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh, vượt qua nghịch cảnh.”

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 25-37.

HỮU PHÚC

Vợ chồng nghèo nguy kịch bệnh nặng tỉnh Gia Lai xuất huyết não u não đột quỵ hộ nghèo giúp đỡ

