20 tỉnh trên cả nước không còn nhà tạm, nhà dột nát

Các đại biểu dự tọa đàm

Tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà, cho biết, tại thời điểm tháng 3-2024, cả nước còn khoảng trên 300.000 hộ sống trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát, nhiều hộ gia đình không có nơi ở. Xuất phát từ thực tế đó, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, phát động phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025.

Với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, chủ động, linh hoạt, sáng tạo và bằng phương pháp, cách tiếp cận phù hợp, cách làm đột phá "thần tốc, thần tốc hơn nữa", Chính phủ quyết tâm phấn đấu đạt được mục tiêu này vào cuối năm 2025, về đích sớm trước 5 năm so với mục tiêu đề ra.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc tích cực và đạt được các kết quả thiết thực. Tính riêng từ khi phát động chương trình đến nay, trên cả nước đã hỗ trợ hơn 125.000 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hơn 26.300 căn nhà đối với hộ người có công và hơn 51.400 căn nhà từ các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà

Tính chung đến thời điểm hiện tại, cả nước đã có 20/63 tỉnh thành đạt được tiêu chí không còn nhà tạm, nhà dột nát. Theo số liệu cập nhật đến hết ngày 31-5, trên hệ thống phần mềm báo cáo của các địa phương, cả nước đã hỗ trợ xóa bỏ 203.048 căn nhà tạm, nhà dột nát, trong đó, đã có 138.671 căn hoàn thành và 64.377 căn đang trong quá trình khởi công hoặc xây dựng.

Những kết quả đạt được không chỉ phản ánh rõ nét nỗ lực của các địa phương trong việc cải thiện điều kiện nhà ở cho người dân, mà còn minh chứng cho tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng và trách nhiệm chung của toàn xã hội trong thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững trên phạm vi toàn quốc.

Thứ trưởng Nông Thị Hà nhấn mạnh, việc khánh thành, khởi công các công trình trong thời gian qua đã tạo động lực, truyền cảm hứng, tạo phong trào, xu thế, khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cấp, ngành, địa phương, trong cộng đồng doanh nghiệp và tầng lớp nhân dân.

Mỗi căn nhà là một món quà, một tình thương, mái ấm ý nghĩa, thể hiện tình đồng chí, nghĩa đồng bào, sự sẻ chia, yêu thương của cả cộng đồng, thể hiện niềm tin, sự phấn khởi của nhân dân, tình yêu thương của các tầng lớp nhân dân, nhất là người nghèo, người yếu thế, đồng bào vùng đặc biệt khó khăn.

Kết quả này cũng hiện thực hóa chủ trương của Đảng, đường lối của Nhà nước, thể hiện mục tiêu, bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ ta, của Đảng ta với tư tưởng "dân là gốc"; "Đảng không có mục đích nào khác là đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân"; "không để ai bị bỏ lại phía sau"; phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm công bằng, tiến bộ và an sinh xã hội; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần; khẳng định những giá trị văn hóa và truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, riêng đối với lực lượng công an, tính đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành 29.100 căn nhà để tặng các hộ dân, đồng bào khắp mọi miền Tổ quốc. Số kinh phí đến từ các nhà hảo tâm, tập đoàn tài chính, tập đoàn kinh tế cùng với cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng đã đóng góp ngày lương. “Lực lượng công an toàn quốc đều vào cuộc. Người có công thì góp công, người có của thì góp của, người có sức thì góp sức”, thiếu tướng cho hay.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết thêm, đến thời điểm hiện nay, ngành ngân hàng đã chuyển được khoảng 1.200 tỷ đồng cho các địa phương để hỗ trợ thực hiện chương trình. Ngành ngân hàng đã phát động phong trào mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động của ngành hỗ trợ ít nhất một ngày lương để thực hiện xóa 1.000 căn nhà tạm, nhà dột nát cho các địa phương.

Lực lượng quân đội cũng đã đóng góp trên 600 tỷ đồng và huy động hơn 21.000 lượt cán bộ, chiến sĩ với hơn 76.500 ngày công hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát…

PHAN THẢO