209 người chết vì tai nạn giao thông trong 9 ngày Tết Ất Tỵ

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa cho biết, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn quốc xảy ra 445 vụ tai nạn giao thông, làm chết 209 người, bị thương 373 người.

So với 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 258 vụ (tương đương 36,69%), giảm 126 người chết (tương đương 37,61%), giảm 232 người bị thương (tương đương 38,34%).

Trong đó, hầu hết tai nạn xảy ra trên đường bộ với 442 vụ, làm chết 207 người, bị thương 372 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, bị thương 1 người. Đường thủy xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia ghi nhận, tại TP Hà Nội và các địa phương giáp ranh, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 9 ngày nghỉ tết được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng, kéo dài. Tuy nhiên, một số ngày đầu và cuối kỳ nghỉ tết, lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến, nhiều tuyến đường xuất hiện tình trạng ùn tắc do quá tải, trọng tâm là Vành đai 3, Vành đai 2, cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Quốc lộ 5, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy…

Tại TPHCM và các địa phương giáp ranh, một số tuyến, như: đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận có nhiều ngày, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông, di chuyển chậm.

Khu vực cầu Rạch Miễu từ ngày 25-1 đến 1-2 có lưu lượng phương tiện đông, di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre đã phối hợp điều tiết, phân luồng.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 55.842 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn 2.985 trường hợp, trừ điểm giấy phép lái xe 7.035 trường hợp; tạm giữ 428 ô tô, 20.782 mô tô. So với cùng kỳ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, số lượng xử phạt giảm 40.261 trường hợp (tương đương 41,89%), tiền phạt giảm 72,51 tỷ đồng (tương đương 29,64%).

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn có tỷ lệ cao nhất, chiếm 30,71% tổng số vi phạm với 17.149 trường hợp, so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 20.365 trường hợp. Tiếp theo đó là vi phạm tốc độ chiếm 23,81% tổng số vi phạm với 13.296 trường hợp, so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, giảm 10.905 trường hợp.

