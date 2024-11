2.150 quân nhân tham gia trình diễn tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024

Ngày 27-11, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban chỉ đạo Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 đã chủ trì kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức triển lãm. Cùng tham dự có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức triển lãm.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc, theo kế hoạch sẽ diễn ra vào ngày 19-12 tới; cho ý kiến chỉ đạo về chương trình nghệ thuật biểu diễn tại lễ khai mạc… Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Bộ Quốc phòng, quân đội và đất nước, được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc triển lãm có sự tham gia trình diễn của 2.150 người là cán bộ, chiến sĩ từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội. Lễ khai mạc sẽ diễn ra trong khoảng 1 giờ, bao gồm 30 phút dành cho chương trình nghệ thuật, 30 phút cho phần lễ chính.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là hoạt động bay chào mừng của lực lượng Không quân Việt Nam, trình diễn võ thuật của bộ đội Đặc công và huấn luyện chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng. Số lượng máy bay trình diễn tại triển lãm lần này sẽ nhiều hơn so với triển lãm năm 2022. Dự kiến 10 máy bay SU-30MK2 sẽ bay theo đội hình 3-4-3 và 10 trực thăng bay theo đội hình 3-4-3 tại lễ khai mạc triển lãm.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, ngoài hoàn thiện cơ sở hạ tầng, không gian trưng bày và các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm, lễ khai mạc là điểm nhấn của triển lãm. Lễ khai mạc triển lãm với chương trình biểu diễn mang chủ đề “Việt Nam - Hòa bình - Hợp tác - Phát triển” gửi tới bạn bè quốc tế thông điệp ý nghĩa của Việt Nam về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến biểu dương sự nỗ lực và tham gia luyện tập tích cực của các cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ cho lễ khai mạc; yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ, lực lượng thuộc các đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật để chuẩn bị cho buổi duyệt chương trình vào cuối tuần này do Bộ trưởng Quốc phòng trực tiếp chỉ đạo.

Thông tin về triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết tính đến thời điểm này đã có 53 đoàn từ 36 quốc gia, vùng lãnh thổ đăng ký tham gia triển lãm. Nhằm bảo đảm cho thành công của triển lãm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các hoạt động cần thực hiện đúng theo khung chương trình triển lãm; các tiểu ban, cơ quan đơn vị tiếp tục tập luyện, hoàn chỉnh kịch bản để phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp bảo đảm trang nghiêm, trọng thị trong lễ khai mạc.

Theo chương trình lễ khai mạc, trong phần biểu diễn nghệ thuật, các lực lượng sẽ trình diễn 4 tiết mục gồm: "Tre Việt Nam” do 500 chiến sĩ đặc công trình diễn, 165 chiến sĩ biểu diễn trống, 200 chiến sĩ biểu diễn cờ hội; “Việt Nam - đất nước - con người” với liên khúc dân ca 3 miền do 200 diễn viên múa chuyên nghiệp và 200 chiến sĩ trình diễn; “Việt Nam muôn màu” với các ca khúc: Hello Việt Nam, Dòng máu Lạc hồng, Quân đội ta quân đội anh hùng do Đội múa súng Đoàn Nghi lễ Quân cùng tốp ca nam nữ, tốp múa và 200 chiến sĩ trình diễn; “Khát vọng hòa bình - kết nối năm châu” gồm các ca khúc Khát vọng hòa bình, Heal the world do 200 diễn viên múa, 600 chiến sĩ đặc công, 200 chiến sĩ trình diễn.