24 học sinh xã đảo Thạnh An vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT

24 học sinh của xã đảo Thạnh An sẽ dự thi tại 2 điểm thi gồm Trường THPT An Nghĩa và Trường THPT Bình Khánh (huyện Cần Giờ). Phương tiện di chuyển từ nơi lưu trú đến điểm thi được chính quyền địa phương và các tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh.

24 học sinh của xã đảo Thạnh An, Cần Giờ trước giờ vào đất liền tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024. Ảnh: QUANg HUY

7 giờ ngày 26-6, học sinh lớp 12 của xã đảo Thạnh An đã được Bộ đội Biên phòng TPHCM hỗ trợ vào đất liền lưu trú để thuận lợi đi lại trong những ngày các em tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Trung uý Lê Tấn Trung Hiền, Đội trưởng Vũ trang, Đồn Biên phòng Thạnh An (Bộ đội biên phòng TPHCM) động viên các em học sinh xã đảo

Thiếu tá Bùi Đức Sang, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Thạnh An (Bộ đội Biên phòng TPHCM) cho biết, ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Trường THCS-THPT Thạnh An có 24 học sinh tham gia. Các em sẽ dự thi tại 2 điểm thi gồm: Trường THPT Bình Khánh và THPT An Nghĩa (huyện Cần Giờ). Trước khi học sinh từ xã đảo Thạnh An lên đò vào đất liền, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã đến bến đò động viên các em bình tĩnh, tự tin làm bài thi tốt, đạt kết quả cao trong kỳ thi.

Do điều kiện đi lại khó khăn nên các em được tạo điều kiện lưu trú tại Trường THCS Bình Khánh (huyện Cần Giờ) để dự thi tốt nghiệp.

Cô giáo Trần Thị Hà My, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THCS- THPT Thạnh An và học sinh xã đảo nhận quà động viên từ đại diện Huyện đoàn Cần Giờ

“Để động viên các em, Đồn Biên phòng Thạnh An được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân đã trao tặng mỗi học sinh 500.000 đồng, dụng cụ học tập, mì tôm, xúc xích… nhằm giúp các em bồi bổ sức khoẻ, thi đạt kết quả tốt nhất”, thiếu tá Bùi Đức Sang cho hay.

Để hỗ trợ các thí sinh trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi, Trường THCS - THPT Thạnh An cử 4 giáo viên cùng các chiến sĩ hoa phượng đỏ đồng hành. Đây là lứa học sinh thứ 6 của trường tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hành trang đi thi của các em ngoài ba lô sách vở còn có thêm quần áo, chăn mền và nhiều thực phẩm khác.

Là người đồng hành cùng học sinh xã đảo đi thi, cô giáo Trần Thị Hà My, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường THCS - THPT Thạnh An chia sẻ, đây là năm thứ 6 được phân công đưa học trò đi thi tốt nghiệp. Từ 7 giờ sáng cô trò đã lên đò vào đất liền ổn định chỗ nghỉ ngơi để chiều các em đến điểm thi làm thủ tục dự thi. Việc sắp xếp nơi ăn, chốn nghỉ, cũng như giải quyết những vấn đề phát sinh khi thi được thầy cô giáo hết sức chăm chút và mong các em nỗ lực làm bài thi thật tốt.

Bộ đội biên phòng Đồn Biên phòng Thạnh An động viên học sinh xã đảo đi thi

Lên tàu di chuyển vào đất liền

“Để chuẩn bị cho kỳ thi, em đã ôn tập rất kỹ nên không quá áp lực. Trước kỳ thi, em và các bạn nhận được sự động viên và quan tâm từ các chú biên phòng và thầy cô giúp em có thêm động lực hoàn thành kỳ thi thật tốt”, Nguyễn Đăng Khoa, một trong 24 thí sinh của xã đảo cho biết.

Trong các ngày 27 và 28-6, Sở GD-ĐT TPHCM phối hợp với các đơn vị liên quan bố trí một phà riêng vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT từ điểm in sao đề thi đến các điểm thi ở huyện Cần Giờ dưới sự bảo vệ của công an và cơ quan chức năng. Cuối ngày thi, bài thi được tập hợp chở về điểm chấm thi tại trung tâm TPHCM với sự hỗ trợ của lực lượng công an.

QUANG HUY - THU TÂM