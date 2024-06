Chiều nay, gần 1,1 triệu thí sinh làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD-ĐT công bố đường dây nóng

Cũng trong sáng nay, các điểm thi tiến hành rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện để tổ chức kỳ thi lần cuối trước khi đón thí sinh đến làm thủ tục dự thi.

Bắt đầu từ 14 giờ ngày 26-6, thí sinh cả nước sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Thí sinh nghe phổ biến quy chế thi, kiểm tra thông tin và đính chính sai sót.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm 2024 là 1.071.393 (tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023); gần 200.000 cán bộ được điều động tham gia công tác tổ chức thi; gần 66.927 thí sinh đăng ký miễn thi môn Ngoại ngữ, chiếm 6,25% tổng số thí sinh. Thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38% tổng số thí sinh. Tổng số điểm thi là 2.323 điểm, tăng 51 điểm thi so với kỳ thi năm 2023; với 45.149 phòng thi.

Các điểm thi tại Hà Nội bảo đảm tủ đựng đề thi và tủ đựng bài thi riêng biệt

Bộ GD-ĐT cho biết, các thí sinh năm nay cũng là lứa học sinh cuối cùng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2006. Sang năm 2025, Bộ GD-ĐT sẽ có đổi mới trong công tác tổ chức thi để phù hợp với yêu cầu, định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi năm nay sẽ khép lại chương trình học cũ, là tiền đề chuẩn bị tốt cho kỳ thi năm sau.

Ông Ngô Văn Cương, Bí Thư Trung ương Đoàn cho biết, Trung ương Đoàn đã thành lập 1.593 đội hình tiếp sức mùa thi tại các điểm thi trên toàn quốc, với hơn 58.700 tình nguyện viên. Các tình nguyện viên sẽ phối hợp với lực lượng chức năng trong phân luồng giao thông tại điểm thi, hỗ trợ thí sinh tìm phòng thi, làm thủ tục dự thi, cấp phát nước uống, suất ăn miễn phí, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến điểm thi an toàn. Tại 100% điểm thi đều có đội hình thanh niên tình nguyện túc trực hỗ trợ thí sinh.

Theo lịch thi, ngày 27-6, buổi sáng, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn; buổi chiều thi môn Toán. Ngày 28-6, buổi sáng, thí sinh làm một trong 2 bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân); buổi chiều làm bài thi môn Ngoại ngữ. Theo kế hoạch, công tác chấm thi được triển khai ngay từ ngày 29-6; công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 17-7; xét công nhận tốt nghiệp THPT ngày 19-7.

* Tại Hà Nội, đến thời điểm này, tất cả các điểm thi đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Các điểm thi đã hoàn thành bố trí khu vực để vật dụng cá nhân, các tài liệu và vật dụng không được phép mang vào phòng thi bảo đảm khoảng cách tối thiểu 25m theo quy định. Đồng thời, các địa điểm đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, cơ số thuốc, trang thiết bị y tế.

Hà Nội đã chỉ đạo các địa điểm đặc biệt chú trọng khâu bảo quản đề thi, bài thi, bảo đảm yêu cầu tủ đựng đề thi và tủ đựng bài thi riêng biệt. Mỗi tủ đều có các ngăn riêng để chứa đề thi, bài thi cho từng buổi thi; có nhãn ghi rõ thông tin ngăn, tủ đựng đề thi, bài thi của từng buổi để tránh nhầm lẫn.

Nhiều trường THPT trên địa bàn Hà Nội đã cử học sinh tham gia hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đến dự thi tại trường mình. Thành đoàn Hà Nội huy động gần 5.000 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ thí sinh tại các điểm thi. Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn trước và trong thời gian diễn ra kỳ thi…

Kỳ thi năm nay, Hà Nội bố trí 196 điểm thi tốt nghiệp THPT cho gần 109.000 thí sinh, chiếm quy mô hơn 1/10 cả nước và là địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông nhất. 196 điểm thi trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã với hơn 4.500 phòng thi; trong đó có 201 phòng thi ghép, 176 phòng chờ và gần 400 phòng thi dự phòng.

Trong ngày 26-6, ban vận chuyển và bàn giao đề thi của hội đồng thi Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức bàn giao đề thi tới các điểm thi. Phương án vận chuyển, bàn giao đề thi được xây dựng, triển khai chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế và tuyệt đối bảo mật, có sự giám sát của lực lượng công an.

* Theo Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, toàn tỉnh có 12.672 thí sinh đăng ký dự thi tại 24 điểm thi chính thức (548 phòng) và 8 điểm thi dự phòng tại 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn.

Điểm thi tốt nghiệp THPT tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Riêng tại huyện Côn Đảo có 1 điểm thi duy nhất là Trường THPT Võ Thị Sáu có 94 thí sinh dự thi. Bên cạnh việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức coi thi, trong ngày 25-6, đề thi đã được vận chuyển ra điểm thi bằng đường hàng không. Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đến từ đất liền được địa phương bố trí nơi ăn ở và phương tiện đi lại.

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện thiết yếu để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Cần tuyệt đối tuân thủ phương châm “4 đúng- 3 không”: Đúng quy chế và hướng dẫn thi; Đúng và đủ quy trình; Đúng vị trí, chức trách nhiệm vụ được giao; Đúng thời điểm để kịp thời xử lý tình huống, sự cố bất thường; Không lơ là, chủ quan; Không căng cứng, áp lực thái quá; Không tự ý xử lý tình huống, sự cố bất thường.

Để kết nối thông tin kịp thời trong thời gian diễn ra kỳ thi, sáng 26-6, Văn phòng Bộ GD-ĐT đã công bố số điện thoại đường dây nóng: 038 5981239. Theo đó, những vấn đề về/ liên quan đến kỳ thi mà báo chí cần xác minh thông tin trước khi đưa tin sẽ được Trung tâm Truyền thông và sự kiện tiếp nhận thông qua số điện thoại này, báo cáo ban chỉ đạo kỳ thi để phản hồi kịp thời. Thời gian tiếp nhận thông tin qua đường dây nóng từ ngày 26-6 đến hết ngày 29-6.

PHAN THẢO - NÔNG NGÂN