3 công ty dược bị ngừng xem xét cấp phép nhập khẩu thuốc

Ngày 9-4, Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) đã có quyết định ngừng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, ngừng nhập khẩu đối với toàn bộ thuốc, nguyên liệu làm thuốc của 3 công ty dược, gồm: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TPHCM (YTECO); Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd (Thái Lan) và chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam.

Lý do, YTECO đã nhập khẩu 11 lô thuốc Myomethol (SĐK: VN-17397-13) của Thái Lan sản xuất vi phạm chất lượng mức độ 2, phải tiêu hủy toàn bộ số thuốc vi phạm chất lượng. Công ty R.X. Manufacturing Co., Ltd (Thái Lan) bị ngừng nhập khẩu đối với toàn bộ thuốc, nguyên liệu làm thuốc do doanh nghiệp này đã sản xuất 11 lô thuốc Myomethol nêu trên vi phạm chất lượng mức độ 2.

Trong khi đó, chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam đã nhập khẩu 2 lô thuốc Zinnat Suspension (SĐK VN20513-17; số lô: 7S6A, 2P7N) do Công ty Glaxo Operations UK Limited (Anh) sản xuất vi phạm chất lượng mức độ 2 và 2 lô thuốc Neurobion (SĐK VN-20021-16; số lô: D0083217, D0006203) do Công ty PT Merck Tbk (Indonesia) sản xuất vi phạm chất lượng mức độ 3.

Trước đó, Cục Quản lý dược đã có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với thuốc kháng sinh Zinnat Suspension vì thuốc có 2 lô bị thu hồi do vi phạm chất lượng mức độ 2.