3 ngày sau vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã ở Đắk Lắk: Bình yên đã trở lại

Ngày 14-6, theo ghi nhận của phóng viên, 3 ngày sau khi xảy ra vụ tấn công trụ sở UBND 2 xã ở huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, người dân đã ổn định tinh thần và trở lại nương rẫy để sản xuất. Đặc biệt, tại 2 điểm nóng xảy ra vụ tấn công, các hàng quán đã buôn bán bình thường.

Tại trụ sở UBND xã Ea Tiêu, lực lượng chức năng thu dọn hiện trường, khắc phục các sự cố để chuẩn bị hoạt động, giao dịch lại. Tuy nhiên, lực lượng an ninh vẫn luôn túc trực 24/24 để kiểm soát người ra vào.

Dưới cánh đồng buôn Phu Huê (xã Ea Ktur), anh Ama Tết đang ráp máy để cày xới lại đám ruộng của gia đình, chuẩn bị cho mùa vụ sắp tới. Anh Ama Tết cho biết, mấy ngày nay, gia đình anh hoang mang, lo sợ nên chỉ ở trong nhà, không dám ra ruộng. Nhưng thấy lực lượng chức năng đã bắt được nhiều đối tượng xấu, bên cạnh đó, hàng ngày lực lượng luôn chốt trực, truy quét các đối tượng nên cũng yên tâm lên nương rẫy.

Còn chị Nguyễn Hoàng Yến (xã Ea Tiêu) cho biết, chị buôn bán ở chợ Ea Tiêu, mấy ngày sau vụ việc, chị dọn hàng, nghỉ bán và không dám ra chợ. Nhưng qua báo đài, biết được lực lượng chức năng đã truy quét các đối tượng xấu nên hôm nay chị cũng yên tâm ra chợ bán hàng lại.

Ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch UBND huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau vụ việc đáng tiếc xảy ra vào rạng sáng 11-6, với sự vào cuộc rất kịp thời, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương, đến thời điểm hiện tại, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã được kiểm soát, mọi hoạt động của huyện đã trở lại bình thường.

"UBND huyện đã chỉ đạo xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur sớm khắc phục sự cố, ổn định mọi hoạt động, giao dịch để phục vụ người dân và người dân có thể yên tâm sản xuất như bình thường", ông Võ Tấn Huy cho biết thêm.

Trước đó, như Báo SGGP đã thông tin, sáng 11-6, một nhóm đối tượng chưa rõ danh tính dùng súng tấn công trụ sở UBND 2 xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur khiến 4 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hy sinh; 2 cán bộ xã hy sinh.

Ngày 12-6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký quyết định cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 4 liệt sĩ công an, 2 liệt sĩ thuộc tỉnh Đắk Lắk.

Bộ trưởng Bộ Công an truy thăng cấp bậc hàm trước niên hạn cho các công an xã hy sinh. Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trao số tiền hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an Nhân dân cho gia đình 4 đồng chí đã hy sinh.

Ngày 13-6, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho 5 cán bộ, chiến sĩ công an hy sinh và bị thương trong vụ việc.