30 năm Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam: Thương hiệu đồng hành và sứ mệnh xã hội

Giải thưởng Quả bóng vàng (QBV) Việt Nam do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng từ năm 1995, nay bước sang tuổi 30 với tầm vóc của một thương hiệu quốc gia, đồng hành với những bước thăng trầm của bóng đá nước nhà. 30 năm là quãng thời gian đủ dài để nhìn lại hành trình của niềm tin và giá trị bền vững.

Từ trận chung kết SEA Games đầu tiên trong lịch sử năm 1995, đến những bước chân kiêu hãnh trên sân đấu World Cup, bóng đá Việt Nam đã vươn mình như Phù Đổng, là minh chứng sống động cho khao khát chinh phục của một dân tộc giàu ý chí, là một điển hình của FIFA trong đời sống bóng đá thế giới.

QBV Việt Nam 1995 - năm khởi xướng cho giải thưởng QBV Việt Nam do Báo SGGP tổ chức.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 ông Nguyễn Khắc Văn, và 3 danh hiệu QBV Việt Nam 2025.

Ông Nguyễn Thành Lợi (bìa trái), Trưởng Ban tổ chức QBV Việt Nam 2024, Phó TBT Thường trực Báo SGGP, và 3 danh hiệu QBV Futsal 2024.

Từ ý tưởng ban đầu chỉ nhằm tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất năm, QBV Việt Nam đã trở thành biểu tượng của sự cống hiến, chuyên nghiệp và khát vọng vươn lên. Duy trì đều đặn suốt ba thập niên, giải thưởng không chỉ là niềm tự hào của giới bóng đá, mà là một giải thưởng thể thao vượt qua ranh giới của những khán đài, trở thành một thương hiệu mang tầm vóc quốc gia.

Tại Gala QBV Việt Nam 2025, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đánh giá: “Giải thưởng do Báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng từ năm 1995, qua 30 mùa tổ chức, đã khẳng định được uy tín cũng như sự quan tâm của dư luận TPHCM và cả nước. Giải thưởng không chỉ tạo nên bầu không khí bóng đá sôi nổi cho cả nước nói chung và TPHCM nói riêng, mà còn là động lực để các cầu thủ khẳng định tài năng và đạo đức. Đây là một cam kết trách nhiệm tự tâm, một di sản của lòng tin”.

Từ trái sang: Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Huỳnh Thành Đạt, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao danh hiệu QBV nam 2025 cho cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ông Dương Anh Đức, trao danh hiệu Quả bóng bạc nam 2025 cho đại diện của cầu thủ Nguyễn Đình Bắc.

Ông Tăng Hữu Phong, nguyên Tổng Biên tập Báo SGGP, trao giải "Cống hiến" cho HLV trưởng CLB Hòa Bình - Phạm Thành Lương (giữa) và trợ lý HLV CLB Thái Sơn Nam TPHCM - Trần Văn Vũ trong chương trình Gala QBV Việt Nam 2023.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ông Trần Anh Tú chia sẻ: “Đã hơn 10 năm Thái Sơn Nam đồng hành cùng QBV Việt Nam, tôi vô cùng tự hào và vinh dự về điều này. Bởi thật sự không hề dễ dàng được đồng hành với giải thưởng danh giá bậc nhất của bóng đá Việt Nam xuyên suốt 10 năm đã qua”.

Từ bục trao giải thưởng đến sân cỏ, những thế hệ cứ nối tiếp nhau đưa niềm tự hào bóng đá Việt lan tỏa khắp 5 châu, một dòng chảy khoan thai mà mãnh liệt, bền bỉ nuôi dưỡng những giấc mơ tưởng chừng như không thể. Từ cái ngày mà danh thủ Trần Minh Chiến tung cú vô lê ghi bàn thắng vàng, đưa đội tuyển bóng đá nam lần đầu tiên vào chơi chung kết SEA Games, cho đến nay bóng đá Việt Nam đã tiến nhanh với bước chân Thánh Gióng, tiếp cận đẳng cấp của tốp đầu châu lục và thực hiện các chiến lược World Cup một cách khả thi.

Tiền đạo Huỳnh Như, người đang giữ kỷ lục 5 lần đăng quang QBV đã từng nói “QBV là ước mơ của mọi cầu thủ”. Cô gái đến từ Trà Vinh là cầu thủ nữ duy nhất sang châu Âu chơi bóng ở đẳng cấp cao nhất, là người đã sống trong một thời đại huy hoàng của bóng đá nữ Việt Nam, với ngôi vị số 1 Đông Nam Á và chiếc vé World Cup 2023.

Với Phạm Thành Lương, cầu thủ nam duy nhất từng đoạt 4 QBV, thì đó chính là câu chuyện của lòng tận tụy với quả bóng tròn. Anh là cầu thủ duy nhất từ trước đến nay đứng số 1 ở giải thưởng, dù đang khoác áo một đội bóng hạng Nhất. Niềm đam mê của họ vượt trên mọi trở ngại, thách thức. Họ khởi đi từ một giấc mơ đoạt QBV Việt Nam, và đã sống cuộc đời của một huyền thoại cho đến giây phút cuối cùng của sự nghiệp.

Suốt 30 năm qua, Báo Sài Gòn Giải Phóng đã kiên trì xây dựng “vốn uy tín” cho QBV Việt Nam bằng sự công tâm, minh bạch và tính kế thừa. Từ dấu mốc đầu tiên năm 1995 của Lê Huỳnh Đức đến danh hiệu lần thứ ba của Nguyễn Hoàng Đức năm 2025, giải thưởng đã định vị mình như một “chỉ số tín nhiệm” cao nhất cho giới cầu thủ.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM bà Trần Thị Diệu Thúy (thứ hai từ phải qua); ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM (bìa trái); ông Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức (bìa phải); bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó TBT Báo SGGP, Phó Trưởng Ban tổ chức (thứ hai từ trái qua) tại buổi lễ trao giải QBV Việt Nam 2025.

Đặc biệt, chương trình “Áo ấm đến trường” được khởi động tại Gala 2025, chính là một giải pháp “đầu tư” vào nguồn lực con người và tương lai xã hội. Với mục tiêu 1 triệu chiếc áo ấm trong 10 năm, Ban tổ chức không chỉ làm thiện nguyện, họ đang xây dựng một “Hệ sinh thái của sự tử tế”.

Quyền Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức QBV Việt Nam 2025 ông Nguyễn Khắc Văn, khẳng định: “Bước vào mùa trao giải thứ 30, chúng tôi không chỉ tôn vinh cầu thủ xuất sắc, mà còn muốn mở rộng giá trị của QBV, để mỗi ngôi sao không chỉ tỏa sáng trên sân cỏ, mà còn là người thắp sáng hy vọng ngoài đời sống”.

Ban tổ chức Giải thưởng QBV Việt Nam 2025 tri ân các nhà tài trợ cho chương trình “Áo ấm đến trường” của Báo SGGP.

Ba mươi năm kiên định, QBV Việt Nam đã trở thành một tài sản vô hình của bóng đá Việt, nhưng lại mang tính hữu hình trong cảm nhận của xã hội. Thương hiệu này tồn tại nhờ ba yếu tố cốt lõi:

Uy tín chuyên môn: được bình chọn bởi các chuyên gia, huấn luyện viên, cầu thủ và nhà báo thể thao uy tín trên toàn quốc, đảm bảo minh bạch và công bằng.

Tính biểu tượng: phản chiếu lịch sử phát triển của bóng đá Việt Nam qua từng thế hệ – từ Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Vinh, Hùng Dũng… đến Hoàng Đức, Đình Bắc, Bích Thùy…

Giá trị lan tỏa: QBV không dừng ở việc vinh danh người giỏi, mà tạo ra niềm tin vào sự chuyên nghiệp, văn hóa và chuẩn mực trong thể thao.

Đó là lý do vì sao qua ba thập niên, giải thưởng QBV không bị xô lệch bởi thị trường hóa, mà ngược lại trở thành chuẩn mực của uy tín - một “chứng chỉ thương hiệu” cho toàn bộ hệ sinh thái bóng đá Việt Nam.

ĐĂNG LINH - Ảnh: DŨNG PHƯƠNG - Trình bày: HỮU VI