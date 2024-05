4 tháng đầu năm, thanh toán không tiền mặt tăng 57,11%

Buổi họp báo Ngày không tiền mặt 2024

Chiều 28-5, tại TPHCM, Báo Tuổi trẻ phối hợp Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức họp báo công bố chuỗi sự kiện Ngày không tiền mặt năm 2024.

Tại buổi họp báo, ông Lê Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, đến hết năm 2023, Việt Nam có hơn 182 triệu tài khoản thanh toán cá nhân và có 87,08% người trưởng thành sở hữu tài khoản thanh toán. Hơn 147 triệu thẻ ngân hàng đang lưu hành và 32,77 triệu ví điện tử đang hoạt động. Số liệu 4 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ 2023 cho thấy các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt có mức tăng trưởng khá: giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt tăng 57,11% về số lượng và 39,49% về giá trị; qua kênh Internet tăng 47,48% về số lượng và 30,2% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 59,26% về số lượng và 35,91% về giá trị. Giao dịch qua ATM tiếp tục giảm 14,15% về số lượng và giảm 7,84% về giá trị so với cùng kỳ 2023.

Số lượng giao dịch thanh toán qua kênh Internet và Mobile bình quân giai đoạn 2021-2023 lần lượt tăng trưởng ở mức 52% và 103,3%; tăng trưởng về số lượng và giá trị thanh toán qua phương thức QR Code đạt hơn 170%. Về mở tài khoản qua phương thức eKYC, 40 ngân hàng báo cáo đã triển khai chính thức với gần 35 triệu tài khoản thanh toán mở bằng eKYC đang hoạt động.

Về đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho hoạt động thanh toán, NHNN đã thường xuyên có các văn bản chỉ đạo toàn ngành về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán rà soát quy trình, quy định nội bộ. Ưu tiên áp dụng mở tài khoản thanh toán ví điện tử bằng phương tiện điện tử (eKYC) đối với khách hàng sử dụng CCCD gắn chip. Tăng cường quản lý rủi ro, thực hiện hậu kiểm 100% đối với các tài khoản/ví điện tử mở bằng eKYC…

Ngoài ra, NHNN đã phối hợp với Bộ Công an tổ chức kiểm tra về an toàn hệ thống thông tin và hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán tại nhiều tổ chức tín dụng, trung gian thanh toán. NHNN cũng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trong ngành ngân hàng làm tốt công tác truyền thông để nâng cao nhận thức về an toàn thông tin, phòng chống lừa đảo, gian lận thanh toán cho toàn thể cán bộ ngành ngân hàng và khách hàng.

Bà Lê Thúy Sen - Vụ trưởng Vụ Truyền thông NHNN nhấn mạnh đến tầm quan trọng của truyền thông giáo dục tài chính. Việc này nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, hạn chế rủi ro cho người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ tài chính, đẩy lùi tín dụng đen.

NHUNG NGUYỄN