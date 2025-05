Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Long An năm 2025

UBND tỉnh Long An vừa khai mạc Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thương mại, ẩm thực, sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2025 tại Công viên TP Tân An (Long An). Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm phát triển tỉnh Long An.