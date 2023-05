5 ngày nghỉ lễ: TPHCM ghi nhận 506 ca mắc Covid-19, 1 ca tử vong

Hiện có 514 ca đang điều trị tại bệnh viện (169 ca cần hỗ trợ hô hấp, 21 ca đang thở máy xâm lấn, 24 ca là trẻ em dưới 16 tuổi và 12 ca là phụ nữ mang thai). Trong 514 bệnh nhân đang điều trị có tới 70% bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ cao (trên 50 tuổi, trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai), 90,5% bệnh nhân mắc bệnh nền. 2.138 ca đang cách ly tại nhà, 284 ca xuất viện (trung bình có 57 ca xuất viện mỗi ngày) và 861 ca hoàn thành cách ly (trung bình có 172 ca hoàn thành cách ly mỗi ngày.

TPHCM ghi nhận 1 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 1-5 do bệnh nền tiến triển và mắc Covid-19. Đây là trường hợp bệnh nhân nam, 49 tuổi (ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu), nhập viện ngày 1-5 và tử vong vào cùng ngày nhập viện. Bệnh nhân đã tiêm ngừa 3 mũi vaccine Covid-19 và có tiền sử mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.

Theo Sở Y tế TPHCM, trong 5 ngày nghỉ lễ, ngành y tế TPHCM phát hiện có 52 ca sốt xuất huyết nâng tổng số ca mắc từ đầu năm đến nay là 7.209 ca. Hiện có 85 ca đang điều trị tại bệnh viện, trong đó có 45 ca là người lớn (1 phụ nữ mang thai) và 40 ca trẻ em. Có 6 ca bệnh nặng, 2 ca phải thở máy xâm lấn và 2 ca phải lọc máu.

Toàn Thành phố đã tiêm được 2.605 mũi tiêm, bao gồm 47 mũi 1, 65 mũi 2, 485 mũi 3, 1.916 mũi 4 đối với người từ 18 tuổi trở lên. Riêng nhóm người từ 50 trở lên đã tiêm được 1.118 mũi, bao gồm 20 mũi 1, 18 mũi 2, 187 mũi 3, 893 mũi 4. Bên cạnh đó, các bệnh viện trên địa bàn Thành phố đã thực hiện 96.604 trường hợp khám ngoại và điều trị nội trú cho 18.685 trường hợp.

Về tình hình cấp cứu, điều trị, trong 5 ngày nghỉ lễ, các bệnh viện thăm khám cho 1.112 trường hợp nhập viện vì tai nạn giao thông, tăng 191% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 503 trường hợp nhập viện điều trị, 1 trường hợp tử vong trước viện (ngày 29-4), ít hơn 2 trường hợp so với cùng kỳ năm trước.

* Cùng ngày, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho trong 5 ngày nghỉ lễ, có hơn 1.260 trường hợp nhập viện cấp cứu. Trong đó, có 734 ca điều trị nội khoa và 526 ca điều trị ngoại khoa, gồm tổng quát, thần kinh, lồng ngực - mạch máu, tiết niệu, chỉnh hình, tai mũi họng, mắt, phỏng, 274 ca tai nạn giao thông, trong đó có 116 ca chấn thương sọ não.

Ngoài ra, có 50 ca tai nạn sinh hoạt, 27 ca cấp cứu do đả thương, đâm chém, 22 ca ngộ độc do rắn, rết, ong đốt. Chỉ có 2 ca phải cấp cứu do ngộ độc thuốc và không có trường hợp ngộ độc do thức ăn, nước uống hay tai nạn do pháo hoặc chất nổ khác.

Bệnh viện cũng đã thực hiện 191 ca phẫu thuật, sử dụng 481 đơn vị máu loại 350ml. Trong đó, cao nhất là ngày 2.5 với 105 đơn vị máu. Tính đến 7 giờ sáng 4.5, Bệnh viện Chợ Rẫy còn hơn 4.796 đơn vị máu.