6 tháng, lực lượng công an khởi tố hơn 1.000 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ

Chiều ngày 7-7, Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2025.

Tại đây, đại diện Bộ Công an thông tin, 6 tháng đầu năm, tình hình trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng công an nhân dân đã điều tra, khám phá 18.163 vụ phạm tội về trật tự xã hội, qua đó bắt giữ, xử lý hơn 37.000 đối tượng; bắt và vận động đầu thú, thanh loại hơn 1.300 đối tượng truy nã. Cùng với đó, khởi tố hơn 2.000 vụ với hơn 4.000 đối tượng phạm tội về kinh tế; khởi tố 370 vụ với hơn 1.000 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ…

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cũng theo đại diện Bộ Công an, trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm cả 3 tiêu chí (toàn quốc xảy ra 9.398 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.293 người, bị thương 6.246 người; so với cùng kỳ năm 2024, giảm 3.009 số vụ, giảm 201 số người chết, giảm 3.203 số người bị thương).

Đặc biệt, số vụ cháy giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (xảy ra 1.710 vụ cháy làm 42 người chết, 48 người bị thương, giảm 560 vụ). Các quy định mới về xử lý vi phạm giao thông, trong đó có Nghị định 168/2024/NĐ-CP được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần thay đổi ý thức tham gia giao thông của người dân, được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Trong 6 tháng đầu năm nay, lực lượng công an nhân dân đã chủ động, quyết liệt, khẩn trương, bài bản trong sắp xếp tổ chức bộ máy công an địa phương từ 3 cấp thành 2 cấp, không tổ chức công an cấp huyện từ 1-3, cung cấp thực tiễn để hệ thống chính trị tham khảo; tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ quản lý nhà nước từ các bộ, ngành bảo đảm đồng bộ, thống nhất, không ngắt quãng, gián đoạn; tổ chức lại và vận hành thông suốt công an 2 cấp ở địa phương theo địa giới hành chính mới từ 1-7, bảo đảm “mô hình mới tốt hơn mô hình cũ” và tinh thần “vì nhân dân phục vụ”.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về kết quả 6 tháng đầu năm. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Cùng với đó, Bộ Công an đã xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật về an ninh, trật tự, góp phần tháo gỡ, xóa bỏ “điểm nghẽn” để kiến tạo, mở rộng không gian phát triển (đã trình Quốc hội 4 dự án luật, dự kiến trình 5 dự án luật tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XV). Bên cạnh đó, lực lượng công an nhân dân quyết liệt triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; trình Bộ Chính trị ban hành kết luận về xây dựng công nghiệp an ninh trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc…

Đặc biệt, lực lượng công an nhân dân còn tiên phong trong bảo đảm an sinh xã hội, xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao đời sống nhân dân (đã xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 4.900 căn nhà cho người dân)…

Những tháng cuối năm, lực lượng công an nhân dân tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Trong đó, tập trung đổi mới tư duy bảo vệ an ninh quốc gia; đổi mới mạnh mẽ các mặt công tác công an, gắn với không gian, dư địa mới và yêu cầu phát triển trong kỳ nguyên mới của đất nước.

Cùng với đó, lực lượng công an nhân dân tập trung bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm vận hành thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục gương mẫu đi đầu triển khai “bốn nghị quyết trụ cột”, góp phần phát triển đất nước…

ĐỖ TRUNG