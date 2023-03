Ngày 12-3, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Văn Quân, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (gọi tắt là Công ty Tiên Phong, trụ sở tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội “Đưa hối lộ”.