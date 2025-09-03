Acecook Việt Nam: Hành trình 30 năm nâng tầm hạnh phúc

Hành trình 30 năm đầy dấu ấn của Acecook Việt Nam là câu chuyện về sự kiên định theo đuổi mục tiêu mang đến hạnh phúc - không chỉ cho người tiêu dùng, mà còn lan tỏa tới cộng đồng, xã hội, đối tác và toàn thể nhân viên cùng gia đình của họ.

Hành trình Acecook Việt Nam - 30 năm nâng tầm hạnh phúc

Năm 2025 đánh dấu cột mốc đặc biệt của Acecook: 30 năm kể từ ngày sản phẩm đầu tiên chính thức có mặt trên thị trường Việt Nam (7-7-1995 - 7-7-2025). Nhìn lại chặng đường ấy, Acecook đã đi qua ba giai đoạn lớn: Khởi đầu đầy khát vọng - Thăng hoa cùng hương vị Việt - Và chuyển mình vươn tầm thế giới với định hướng phát triển bền vững. Trên hành trình đó, sứ mệnh “Cống hiến cho xã hội thông qua con đường ẩm thực” luôn là kim chỉ nam dẫn lối mọi hành động.

Khởi đầu đầy khát vọng

Những năm đầu thập niên 90, Việt Nam bắt đầu mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài. Trong dòng chảy hội nhập đó, Acecook - thành viên của Tập đoàn Acecook Nhật Bản - đã sớm hiện diện tại thị trường Việt Nam thông qua mô hình liên doanh, mang theo khát vọng phục vụ người dân Việt những sản phẩm mì ăn liền chất lượng cao, được sản xuất theo công nghệ tiên tiến từ Nhật Bản.

Công nghệ Nhật Bản là nền móng vững chắc tạo nên thành công của Acecook Việt Nam

Bắt đầu từ TPHCM, đến nay Acecook đã phát triển mạng lưới với 11 nhà máy, 6 chi nhánh trên toàn quốc và xuất khẩu đến hơn 40 quốc gia. Đó không chỉ là thành tựu thương mại mà còn là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn, tin tưởng vào tiềm năng của thị trường Việt Nam.

Nền móng vững chắc từ công nghệ Nhật Bản

Ngay từ những ngày đầu, Acecook đã đầu tư bài bản vào dây chuyền sản xuất hiện đại, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng và chất lượng Nhật Bản. Công nghệ và bí quyết hơn 60 năm từ tập đoàn mẹ tại Nhật đã được chuyển giao trọn vẹn, tạo nền tảng vững chắc để Acecook sản xuất các sản phẩm đạt chuẩn quốc tế như ISO 22000, HACCP, BRCGS, IFS... như hiện nay.

Không chỉ kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đến tay người tiêu dùng, Acecook còn không ngừng cải tiến, đổi mới công nghệ, nhằm đảm bảo mỗi sản phẩm đến tay khách hàng đều mang trọn sự an tâm và hài lòng.

Thăng hoa cùng hương vị Việt

Hiểu rằng chìa khóa thành công không chỉ nằm ở chất lượng, mà còn ở sự đồng cảm với người tiêu dùng, Acecook đã lựa chọn hướng đi khác biệt - kết hợp công nghệ Nhật Bản với hương vị Việt Nam. Từng sản phẩm đều được đội ngũ R&D người Việt nghiên cứu kỹ lưỡng, lấy cảm hứng từ kho tàng ẩm thực truyền thống để tạo ra hương vị thân thuộc, gần gũi với khẩu vị Việt.

Ngày 7-7-1995, sản phẩm Mì Gà và Mì Phở đầu tiên ra mắt, mở đầu cho hành trình kết nối văn hóa Việt - Nhật. Năm 2000, sản phẩm mì Hảo Hảo chính thức ra đời, nhanh chóng trở thành biểu tượng của ngành mì ăn liền Việt Nam với hơn 36 tỷ gói đã được bán ra tính đến năm 2024.

Trên đà phát triển đó, thương hiệu đã không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm, từ sản phẩm ban đầu đã khơi nguồn thêm 5 món ăn khác: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền và hủ tiếu ăn liền, với sự phong phú từ hương vị, quy cách đóng gói từ gói, đến ly, tô, khay, có số lượng hương vị sản phẩm lên đến hơn 100 lựa chọn. Acecook còn đang phát triển nhiều ngành hàng mới như cháo, viên canh ăn liền, gia vị chiên cơm… đáp ứng mọi phân khúc người tiêu dùng. Sự am hiểu thị trường đã giúp Acecook giữ vững vị trí tiên phong, đồng thời nâng tầm giá trị văn hóa ẩm thực Việt qua những nét chấm phá đầy sáng tạo.

Hảo Hảo đã trở thành thương hiệu mì ăn liền quen thuộc được nhiều người Việt Nam tin dùng

Đặt con người làm trung tâm

Tại Acecook Việt Nam, con người luôn là yếu tố cốt lõi. Công ty xây dựng một môi trường làm việc tích cực, chính sách đãi ngộ rõ ràng, cơ hội đào tạo và phát triển sự nghiệp cho toàn thể nhân viên. Với bộ giá trị doanh nghiệp 3 Hạnh phúc “hạnh phúc cho người tiêu dùng, hạnh phúc cho xã hội và hạnh phúc cho nhân viên”, Acecook không chỉ tạo ra sản phẩm ngon - an toàn, mà còn lan tỏa sự hạnh phúc từ nhân viên ra cộng đồng.

Trong nhiều năm qua, Acecook liên tục thực hiện các chương trình trách nhiệm xã hội: trao học bổng, tài trợ giáo dục, hỗ trợ người dân vùng lũ, đóng góp hàng triệu sản phẩm cứu trợ… Đây không chỉ là hành động thiện nguyện, mà còn là sự tri ân sâu sắc của doanh nghiệp đến xã hội - nơi đã chắp cánh cho thành công của Acecook.

Cam kết vì tương lai bền vững

Bước sang năm thứ 30, Acecook Việt Nam chính thức khởi động chiến lược “Cook Happiness Through Innovation - Đổi mới nâng tầm hạnh phúc”, mở ra chương mới với định hướng phát triển bền vững và vươn ra toàn cầu.

Đổi mới - theo Acecook - không chỉ là công nghệ, mà là một tinh thần tiến về phía trước để tạo ra những giá trị tích cực, lâu dài cho con người và hành tinh. Doanh nghiệp đang từng bước chuyển mình theo hướng “xanh hóa”: Hiện tại, 54% nhà máy của Acecook đã sử dụng nhiên liệu sinh khối; mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ này lên 80%. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng tích cực cải tiến sản phẩm để giảm thiểu tác động môi trường, với 90% bao bì mì ly, tô, khay hiện nay đã chuyển sang sử dụng bao bì giấy thân thiện.

30 năm - một hành trình phụng sự và lan tỏa hạnh phúc, Acecook Việt Nam khẳng định cam kết góp phần xây dựng ngành thực phẩm Việt Nam bền vững, hiện đại và có sức cạnh tranh toàn cầu, đồng thời mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt hơn mỗi ngày - cả về chất lượng, cảm xúc và trách nhiệm với môi trường, xã hội.

Acecook Việt Nam đã chuyển đổi 90% bao bì mì ly, tô, khay từ nhựa sang bao bì giấy thân thiện

THANH BÌNH