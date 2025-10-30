Vinamilk lan tỏa giá trị thương hiệu Việt tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Là thương hiệu sữa hàng đầu Việt Nam, luôn tiên phong trong việc đổi mới, sáng tạo nhằm nâng chuẩn chất lượng, Vinamilk mang đến Hội chợ Mùa Thu 2025 các sản phẩm mới, lan tỏa giá trị thương hiệu Việt Nam, thu hút đông đảo người tiêu dùng.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ 1 – 2025 được tổ chức quy mô lớn tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), từ ngày 26-10 đến 4-11, với sự tham gia của nhiều gian hàng, doanh nghiệp hàng đầu, giúp lan tỏa sản phẩm mang thương hiệu Việt.

Đây là sự kiện quan trọng, khẳng định vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế. Việc tổ chức một hội chợ quy mô Quốc tế ngay tại Hà Nội cho thấy sức hút mạnh mẽ của thị trường trong nước.

Gian hàng Vinamilk nổi bật, thu hút người tiêu dùng tại Hội chợ Mùa Thu 2025. Ảnh: VI NAM

Theo ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành Marketing Vinamilk, Hội chợ là kênh xúc tiến thương mại, nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, mở rộng xuất nhập khẩu, thu hút đông đảo doanh nghiệp, người tiêu dùng tham gia. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Vinamilk, giới thiệu năng lực sản xuất, hiệu quả đổi mới sáng tạo và chất lượng sản phẩm đến với không chỉ người tiêu dùng Việt Nam mà còn bạn bè quốc tế.

“Vinamilk nhận thấy sự kiện lần này mở ra cơ hội lớn để doanh nghiệp khẳng định chất lượng sản phẩm của mình theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời nắm bắt xu hướng tiêu dùng mới và kết nối trực tiếp với các đối tác, mở rộng thị trường xuất khẩu. Hội chợ không chỉ là nơi trưng bày, mà là cầu nối giúp sản phẩm “Made in Vietnam” đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và thế giới”, ông Trí nhận định.

Người tiêu dùng được mời thưởng thức các sản phẩm mới của Vinamilk. Ảnh: VI NAM

Gian hàng của Vinamilk tại Hội chợ Mùa Thu lần này có quy mô lớn, trưng bày hàng loạt sản phẩm đặc trưng. Đặc biệt, thương hiệu lan tỏa thông điệp "Bản lĩnh Việt Nam - Vươn tầm Quốc tế", tạo ấn tượng với người tiêu dùng bởi không gian trải nghiệm sản phẩm phong phú và độc đáo, giới thiệu các dòng sản phẩm mới được ứng dụng công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, lần đầu tiên phát triển và sản xuất tại Việt Nam.

Các bạn trẻ thích thú trải nghiệm những vị kem Vinamilk mát lành. Ảnh: VI NAM

Nổi bật, sữa tươi Green Farm với công nghệ kép hút chân không, giúp giữ trọn vị tươi thuần khiết và nguyên bản nhất của sữa. Vinamilk cũng lần đầu tiên ứng dụng vào sữa cao đạm Green Farm công nghệ siêu vi lọc với các màng lọc có kích thước phân tử khác nhau, mang đến dưỡng chất dồi dào được tinh chỉnh hàm lượng khác nhau của mỗi dưỡng chất chính xác đến từng milligram, với 4 lợi ích trong 1: cao đạm, cao canxi, ít béo, không lactose.

Sản phẩm được làm hoàn toàn từ sữa tươi mà không cần bổ sung thêm các thành phần khác (như whey protein) – đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cá nhân hóa cho từng nhóm tiêu dùng chuyên biệt. Sữa hạt của Vinamilk với công nghệ xay nguyên hạt, giúp giữ trọn hương vị và dưỡng chất tự nhiên, tối ưu hóa khả năng hấp thu cũng được nhiều người tiêu dùng yêu thích thưởng thức.

Vinamilk không ngừng đổi mới sản phẩm, đạt chuẩn quốc tế nhằm chăm sóc toàn diện sức khỏe người tiêu dùng. Ảnh: VI NAM

Đặc biệt, Vinamilk tiên phong bổ sung thành công 6 HMO vào sữa Optimum. Đây là dòng sản phẩm sữa công thức đầu tiên tại Việt Nam có hàm lượng HMO cao nhất thị trường hiện nay – chiếm đến 58% tổng lượng HMO có trong sữa mẹ, giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa cho trẻ em.

Những sản phẩm đột phá này thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, không ngừng nâng cao tiêu chuẩn của Vinamilk trên hành trình hiện thực hóa sứ mệnh “chăm sóc toàn diện” sức khỏe cả thể chất, trí tuệ, lẫn tinh thần cho người tiêu dùng bao thế hệ, qua từng sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế.

Vinamilk mong muốn mang đến cho khách tham quan không chỉ sản phẩm chất lượng, mà còn là niềm tự hào về một thương hiệu Việt Nam đang vươn tầm thế giới.

MINH XUÂN