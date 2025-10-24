Biết yêu mình – bí quyết để phụ nữ tỏa sáng mọi lúc, mọi nơi

Sáng 24-10, Báo Phụ Nữ TPHCM tổ chức tọa đàm với chủ đề “Làm chủ vẻ đẹp của chính mình”, nhằm tạo không gian kết nối, chia sẻ và truyền cảm hứng để phụ nữ nuôi dưỡng, gìn giữ và tỏa sáng với vẻ đẹp riêng biệt của mình.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM chia sẻ: Vẻ đẹp của người phụ nữ không chỉ nằm ở hình dáng hay tuổi tác, mà là sự khỏe mạnh từ thể chất đến tinh thần, là ánh sáng của sự tự tin, của việc thấu hiểu và yêu thương chính mình. Khi người phụ nữ biết mình là ai, biết điều gì khiến mình hạnh phúc và biết cách nuôi dưỡng tâm hồn, họ sẽ tỏa sáng theo cách rất riêng ở bất cứ độ tuổi hay hoàn cảnh nào.

Bà Lý Việt Trung nhấn mạnh, trong xã hội hiện đại, phụ nữ mang trong mình nhiều vai trò, nhiều áp lực và dễ bị cuốn vào “chuẩn mực” của cái đẹp. Làm chủ vẻ đẹp của chính mình không có nghĩa là chạy theo một khuôn mẫu nào đó, mà là dũng cảm sống thật với bản thân, biết nói “không” với áp lực hoàn hảo và biết tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Bà Lý Việt Trung, Tổng Biên tập Báo Phụ nữ phát biểu tại tọa đàm

Từ góc nhìn chuyên môn, BS. Lương Ngọc nhận định: Xã hội hiện đại liên tục tạo ra những chuẩn mực và hình mẫu mới về cái đẹp, khiến nhiều người phụ nữ muốn trở thành bản sao của người khác mà quên mất vẻ đẹp thật sự của chính mình. Ông cho biết, đa số rủi ro trong thẩm mỹ đều bắt nguồn từ việc lựa chọn sai địa chỉ, bác sĩ hoặc bỏ qua quy trình an toàn.

Theo BS Lương Ngọc, để có một ca làm đẹp an toàn, phụ nữ cần ghi nhớ ba yếu tố: Địa điểm đạt chuẩn y khoa, chỉ thực hiện tại bệnh viện được cấp phép, có đầy đủ cơ sở vật chất, ekip gây mê - hồi sức, phòng mổ vô trùng và quy trình kiểm soát rủi ro. Lựa chọn bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, kinh nghiệm và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả cuối cùng. Bên cạnh đó, thực hiện quy trình sàng lọc sức khỏe nghiêm ngặt, có thẩm định hồ sơ y khoa bởi hội đồng chuyên môn trước khi can thiệp. “Một bác sĩ giỏi không chỉ giúp khách hàng đẹp hơn, mà quan trọng hơn, là giữ họ an toàn” - ông nhấn mạnh.

Nếu như ở góc độ y khoa, làm đẹp là câu chuyện của tri thức và sự an toàn, thì ở góc nhìn của doanh nghiệp sáng tạo, bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Giám đốc Marketing Công ty CP Dược phẩm OPC cho rằng, phụ nữ hiện đại không chờ đến khi có bệnh mới chăm sóc sức khỏe mà phải bổ sung dưỡng chất kịp thời và giữ được sự cân bằng. Trong hành trình ấy, những sản phẩm chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên (sản phẩm xanh) được xem là người bạn đồng hành đáng tin cậy.

Sản phẩm của Công ty CP Dược phẩm OPC trưng bày tại toạ đàm

“Chăm sóc sức khỏe chính là nền tảng của mọi vẻ đẹp. Giống như một cái cây muốn xanh tốt thì bộ rễ phải khỏe mạnh, cơ thể muốn rạng rỡ phải được nuôi dưỡng từ bên trong, bằng dinh dưỡng cân đối, tinh thần lành mạnh và những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng”.

Bà cũng lưu ý, trong bối cảnh thị trường tràn ngập thực phẩm chức năng và mỹ phẩm, việc chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được sản xuất theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt như OPC là điều cần thiết. “Vẻ đẹp bền vững bắt đầu từ sức khỏe lành mạnh, và sức khỏe là kết quả của một lối sống cân bằng – cả về thể chất lẫn tinh thần”.

Với gần 50 năm phát triển kể từ khi thành lập ngày 24-10-1977, tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm TW 26, OPC đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực dược phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, với ba nhà máy đạt chuẩn GMP - WHO và mạng lưới phân phối phủ khắp cả nước.

Từ những năm đầu, OPC đã kiên định hướng đi “xanh – bền – chuẩn quốc tế”, chủ động xây dựng vùng trồng dược liệu đạt chuẩn GACP – WHO và hiện là doanh nghiệp có số lượng cây dược liệu đạt chuẩn nhiều nhất Việt Nam (8 loại). Nhờ làm chủ quy trình chiết xuất và bảo toàn hoạt chất, sản phẩm OPC luôn đảm bảo chất lượng ổn định, an toàn và được chứng minh bằng cơ sở khoa học.

Bên cạnh đó, OPC liên tục đầu tư cho nghiên cứu – phát triển (R&D), hợp tác với các viện, trường đại học trong và ngoài nước, ứng dụng công nghệ sinh học, trí tuệ nhân tạo (AI) vào sản xuất thuốc và thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Những sản phẩm tiêu biểu của OPC như HoAstex, Kim Tiền Thảo, OPC Ginkgo Biloba, hay các dòng thực phẩm bổ sung hỗ trợ nội tiết và chống lão hóa được người tiêu dùng tin dùng như giải pháp chăm sóc sức khỏe từ gốc, giúp phụ nữ kéo dài thanh xuân một cách tự nhiên và an toàn.

“Chúng tôi tin rằng vẻ đẹp của người phụ nữ là không có hạn định. Nhưng để duy trì được vẻ đẹp ấy, điều quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn xanh. Đó cũng chính là triết lý mà OPC theo đuổi gần nửa thế kỷ qua – chăm sóc sức khỏe người Việt bằng những giá trị tự nhiên, bền vững và nhân văn,” bà Linh nhấn mạnh.

Tiến sĩ, bác sĩ CKII Đỗ Thị Ngọc Diệp, Phó chủ tịch Hội Dinh dưỡng Việt Nam, cho rằng: sức khỏe không chỉ là “không bệnh tật”. Khái niệm hiện đại về sức khỏe bao gồm tám khía cạnh, trong đó thể chất, tinh thần, cảm xúc và trí tuệ là bốn trụ cột nền tảng. Bên cạnh đó là sức khỏe nghề nghiệp, tài chính, môi trường và xã hội – những yếu tố quyết định chất lượng sống và hạnh phúc lâu dài. “Phụ nữ muốn khỏe, phải khỏe toàn diện. Không thể chỉ kiểm soát đường huyết hay mỡ máu mà bỏ quên tinh thần, cảm xúc hay các mối quan hệ xã hội”, bà nhấn mạnh. Đại dịch vừa qua là minh chứng rõ nhất: khi thiếu giao tiếp xã hội, con người trở nên yếu đuối, cô đơn, thậm chí sinh bệnh. “Ăn một mình thì không thể ngon được. Ăn một mình, làm một mình sẽ sinh ra độc tố trong cơ thể”, bác sĩ ví von. Theo bà Diệp, sức khỏe xã hội – sự kết nối, chia sẻ – là liều thuốc tinh thần không thể thiếu. “Cười” khi nhận lời khen, tự tin khi nhìn vào gương, đó cũng là cách mỗi người “đẹp hơn chính mình”. Bà cho rằng, vẻ đẹp bên ngoài phản chiếu sức khỏe bên trong. “Một người lưng không thẳng thì dù có cố ‘tự tin đi’ cũng khó đẹp được. Mà lưng cong thường đến từ loãng xương – hậu quả của chế độ dinh dưỡng kém, bắt đầu từ khi còn trong bụng mẹ.” Bác sĩ dẫn chứng: sau 40 tuổi, mỗi thập kỷ phụ nữ có thể giảm 0,5cm chiều cao; sau 50 tuổi, có người giảm 2–3cm vì đốt sống xẹp. “Tất cả bắt nguồn từ sức khỏe thể chất – thứ phải được nuôi dưỡng từ rất sớm.” Từ đó, bà khẳng định: muốn khỏe, phải bắt đầu từ nhận thức đúng; muốn đẹp, phải bắt đầu từ sức khỏe toàn diện. Và quan trọng hơn cả – hãy yêu và tự tin với chính mình, vì “đẹp hơn chính mình” mới là vẻ đẹp bền vững nhất.

MINH XUÂN