Hảo Hảo Concert – The Journey of 25: đại tiệc âm nhạc bùng nổ

Không khí mùa lễ hội cuối năm tại TPHCM trở nên nóng hơn bao giờ hết khi Hảo Hảo – thương hiệu mì quen thuộc của hàng triệu gia đình Việt – chính thức “kéo còi” cho Hảo Hảo Concert – The Journey of 25.

Sự kiện được xem là điểm hội tụ của chuỗi hoạt động kỷ niệm 25 năm, đồng thời khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của thương hiệu thông qua cách kể chuyện giàu cảm xúc, trẻ trung và đầy tính biểu tượng.

Ngay khi sự kiện bắt đầu, 2.500 khán giả cùng thưởng thức mì, xác lập kỷ lục:

“Hảo Hảo Concert – The Journey of 25: Sự kiện âm nhạc có số lượng người cùng thưởng thức mì Hảo Hảo nhiều nhất tại Việt Nam”.

Màn mở đầu này được tạo nên như một khoảnh khắc Hảo Hảo luôn ở đây - đồng hành cùng hàng triệu trái tim Việt Nam trong những lúc chúng ta cần nhau nhất - để sẻ chia, tiếp sức và kết nối đầy tinh thần Việt.

Đêm nhạc được thiết kế theo mạch cảm xúc liền mạch: mở đầu sôi nổi, bùng nổ như lễ hội, rồi dẫn dắt khán giả đến những khoảnh khắc sâu lắng, cuối cùng là cảm giác tự hào và gắn kết. Mỗi “trạm dừng” trên sân khấu là một câu chuyện nhỏ gắn liền với hành trình 25 năm của Hảo Hảo – từ những kỷ niệm tuổi trẻ đến hình ảnh gia đình Việt, từ sắc màu văn hóa vùng miền đến tinh thần vươn lên của thế hệ mới.

Sau TPHCM, “chuyến tàu cảm xúc” sẽ tiếp tục ra Hà Nội với đêm diễn tại Hoàng Thành Thăng Long vào 14-12-2025. Với không gian giàu dấu ấn văn hóa và sự hưởng ứng mạnh mẽ từ giới trẻ Hà Nội, sự kiện được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần Hảo Mọi Lúc – Hảo Mọi Sự từ Nam ra Bắc.

THANH HẢI