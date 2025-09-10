Agribank khẳng định vị thế Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam 2025

Sáng 9-9 tại Hà Nội, Lễ vinh danh “Top 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025” đã chính thức diễn ra. Trong danh sách này, Agribank được xướng tên trong Top 20, khẳng định sức mạnh tài chính vượt trội và vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô.

Danh sách vinh danh được xây dựng từ hệ thống PRIVATE 100 và VNTAX 200 – hai bảng vinh danh phản ánh toàn diện mức độ đóng góp của doanh nghiệp cho ngân sách quốc gia. Đây là hệ thống vinh danh các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam do CafeF công bố hàng năm, nhằm ghi nhận đóng góp của các doanh nghiệp vào ngân sách nhà nước với quy trình rà soát dựa trên cơ sở dữ liệu lớn, công khai, minh bạch và được nhiều cơ quan chuyên môn công nhận. Điều này khiến kết quả công bố không chỉ mang tính biểu dương, mà còn là thước đo tin cậy về sức khỏe tài chính và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, nhóm 20 doanh nghiệp dẫn đầu đã đóng góp khoảng 40% tổng thu ngân sách quốc gia. Con số này cho thấy tầm vóc đặc biệt của Agribank khi cùng một nhóm doanh nghiệp giữ vai trò then chốt, tạo nền tảng tài chính để Nhà nước triển khai các chính sách an sinh, y tế, giáo dục, hạ tầng và hội nhập quốc tế.

Đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam nhận vinh danh tại lễ công bố

Thành phần Top 20 phản ánh rõ sự đa dạng bao gồm các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, có cả vốn FDI.

Việc Agribank góp mặt trong Top 20 không chỉ là một thành tích đáng ghi nhận, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về sức mạnh bền vững và vai trò trụ cột của ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam. Theo báo cáo tài chính năm 2024, Agribank đạt tổng tài sản xấp xỉ 2,2 triệu tỷ đồng, tăng gần 10% so với năm 2023. Nguồn vốn huy động từ nền kinh tế vượt 2 triệu tỷ đồng, tăng 7,5%, trong khi dư nợ tín dụng đạt khoảng 1,72 triệu tỷ đồng, tăng 11%. Đặc biệt, hơn 65% dư nợ tín dụng của Agribank tập trung cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn – khu vực được coi là “xương sống” của nền kinh tế, qua đó tiếp tục khẳng định sứ mệnh và vị thế tiên phong của Agribank trong phát triển “Tam nông” và đồng hành cùng sự nghiệp phát triển đất nước.

Chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt với tỷ lệ nợ xấu 1,56%, mục tiêu kéo xuống dưới 1% trong năm 2025. Vốn chủ sở hữu đạt 126 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 51,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 27.567 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước. Những con số này khẳng định Agribank không chỉ là ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất mà còn là một trong những doanh nghiệp đóng góp ổn định, bền vững cho ngân sách quốc gia.

Điểm khác biệt của Agribank nằm ở sứ mệnh: với hơn 2.200 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc, ngân hàng đưa vốn tín dụng đến tận vùng sâu, vùng xa – nơi gắn liền với đời sống nông nghiệp. Agribank lựa chọn song hành giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm chính trị – xã hội. Nguồn vốn ưu tiên cho “tam nông” đã hỗ trợ hàng triệu hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ và hợp tác xã. Chính vì vậy, việc Agribank góp mặt trong Top 20 không chỉ khẳng định năng lực tài chính mà còn thể hiện vai trò “cánh tay nối dài” trong thực thi chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ban Tổ chức vinh các doanh nghiệp lọt top 20 doanh nghiệp nộp danh sách lớn nhất Việt Nam

Việc Agribank nằm trong Top 20 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam năm 2025 không chỉ khẳng định sức mạnh tài chính, mà còn thể hiện rõ vai trò trụ cột “S – Social” trong ESG. Những khoản nộp ngân sách cùng các chương trình tín dụng ưu đãi, hỗ trợ cộng đồng đã biến kết quả kinh doanh của Agribank thành giá trị xã hội thiết thực và bền vững.

Các khoản nộp ngân sách lớn của Agribank không chỉ củng cố nguồn lực quốc gia, phục vụ đầu tư vào y tế, giáo dục, an sinh xã hội, mà còn song hành với các chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hay các hoạt động hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh. Qua đó, Agribank hiện thực hóa trách nhiệm xã hội, lan tỏa giá trị nhân văn vượt ra ngoài những con số tài chính.

Được vinh danh trong Top 20 cũng đồng nghĩa khẳng định vị thế hàng đầu của Agribank - ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất, dẫn đầu về quy mô tài sản, mạng lưới, dư nợ tín dụng và vai trò trụ cột trong ổn định kinh tế vĩ mô. Thành tích này tiếp thêm động lực để Agribank đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi số, hướng tới mô hình ngân hàng xanh – bền vững, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng Chính phủ trong phát triển kinh tế – xã hội và trách nhiệm cộng đồng toàn diện.

CD