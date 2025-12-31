Ấm áp "Bữa cơm đoàn kết" mừng năm mới tại khu nhà trọ tự quản

Tối 31-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng (TPHCM) tổ chức chương trình "Bữa cơm đoàn kết - khu nhà trọ tự quản" tại khu nhà trọ số 28, với chủ đề "Xuân yêu thương - Mừng năm mới 2026".

Đại diện các ban ngành, đoàn thể phường Bình Trưng dự "Bữa cơm đoàn kết" cùng người dân và công nhân lao động tại khu nhà trọ 28

Trong không gian ấm cúng của ngày cuối năm, công nhân và người lao động xa quê đã cùng thưởng thức những món ăn mang hương vị Tết cổ truyền.

Nhân dịp năm mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng trao tặng 30 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho người lao động sống trong khu nhà trọ.

Chương trình còn nhận được sự đồng hành của Bếp cơm nghĩa tình Bình Trưng Đông và chủ nhà trọ số 28 với 7 bàn tiệc.

Bà Trần Thị Đoan Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Bình Trưng, chia sẻ, “Bữa cơm đoàn kết” là dịp để đại diện các ban ngành, đoàn thể và người dân, người lao động xa quê cùng ngồi lại bên nhau, tạo sự gắn kết giữa chính quyền địa phương và người dân trên địa bàn.

Đồng thời, địa phương cũng mong muốn mang đến không khí tết sớm, tạo sự gắn bó, sẻ chia, để người lao động xa quê cảm nhận được niềm vui, sự ấm áp khi đón năm mới 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Trưng trao tặng 30 phần quà cho người lao động sống trong khu nhà trọ 28



