Phường Thủ Dầu Một: Đến phòng trọ tặng bánh tét cho công nhân

Tối 12-2 (25 Tết), đại diện các tổ chức, đoàn thể của phường Thủ Dầu Một (TPHCM) đến các khu nhà trọ trên địa bàn trao tặng hàng ngàn đòn bánh tét cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.