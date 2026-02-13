Sức sống cơ sở

Phường Thủ Dầu Một: Đến phòng trọ tặng bánh tét cho công nhân

Tối 12-2 (25 Tết), đại diện các tổ chức, đoàn thể của phường Thủ Dầu Một (TPHCM) đến các khu nhà trọ trên địa bàn trao tặng hàng ngàn đòn bánh tét cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Trao bánh tét cho công nhân ở trọ không có điều kiện về quê đón tết

Đây là những chiếc bánh nghĩa tình mang hơi ấm mùa xuân đến tận các hộ gia đình, công nhân ở trọ từ Chương trình "Lửa hồng đêm tết: 1000 đòn bánh - 1000 niềm vui " .

IMG_2559.jpeg
Chương trình "Lửa hồng đêm tết" với 1.000 đòn bánh mang đến 1.000 niềm vui cho các hộ gia đình, công nhân ở trọ
IMG_2557.jpeg
Lửa hồng đêm tết mang hơi ấm mùa xuân lan tỏa đến công nhân xa quê ở lại ăn tết
IMG_2561.jpeg
Chương trình có ý nghĩa thiết thực khi mang đến sự sẻ chia, để mọi người đều có một cái tết đầm ấm, đủ đầy
IMG_2558.jpeg
Lãnh đạo địa phương khen thưởng, động viên một hội thi ai cũng là "người chiến thắng" khi mang đến niềm vui đến cho người khác
DUY KHANG

