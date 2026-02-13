Phường Thủ Dầu Một: Đến phòng trọ tặng bánh tét cho công nhân

Đây là những chiếc bánh nghĩa tình mang hơi ấm mùa xuân đến tận các hộ gia đình, công nhân ở trọ từ Chương trình "Lửa hồng đêm tết: 1000 đòn bánh - 1000 niềm vui " .
Tối 12-2 (25 Tết), đại diện các tổ chức, đoàn thể của phường Thủ Dầu Một (TPHCM) đến các khu nhà trọ trên địa bàn trao tặng hàng ngàn đòn bánh tét cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.
