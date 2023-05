Âm nhạc của người trẻ không thể tăm tối

Là một người trưởng thành, tôi nghe ca khúc mới ra mắt của ca sĩ Sơn Tùng M-TP Making My Way với cảm giác đầy tăm tối nhưng e mình không đủ trẻ để thẩm thấu âm nhạc của Tùng bằng cách khách quan nhất.

Tôi hỏi cảm nhận một bạn trẻ đang bận cày view (lượt xem) như bao thành viên khác của đại gia đình Sky (cộng đồng fan của Sơn Tùng M-TP) và nhận được câu trả lời không khỏi bất ngờ hơn. Em nói: Âm nhạc của Boss (biệt danh người hâm mộ dành cho Tùng) luôn độc - lạ - chất, giai điệu đã tai, còn lời thì không thể dark (đen tối) hơn - như một sự tự hào.

Rõ thật, trong Making My Way mang màu u tối của sự phản bội, lừa dối, trả đũa qua ngôn từ bi lụy, thù hằn và cả chết chóc: “Em đã từng cướp lấy trái tim tôi/ Cầm nó và xé nát nó ra thành từng mảnh/ Em đã từng giam cầm tôi/ Em đã từng khiến tôi như chết đi/ Thứ cảm xúc mà em đang giả vờ/ Lại một lần nữa, em lừa dối tôi/ Từng nói rằng “Em sẽ giết vì anh”/…Bắt em cảm nhận những thứ mà tôi phải trải qua/ Chúc em sống thật tốt tại vương quốc mà anh đã tạo nên/ Cạn khô nước mắt và đắm mình trong tội lỗi đi!”

Đây là âm nhạc của Tùng, cái “chất” đầy sự tăm tối. Với sự ngưỡng vọng của cộng đồng fan lớn nhất nhì showbiz, ca khúc của “Sếp Tùng” nhanh chóng đạt Top 1 Trending Music của YouTube chỉ sau 3 giờ.

Chỉ cách đây 1 năm, Sơn Tùng M-TP đã phải ẩn ca khúc tiếng Anh There’s No One At All vì vấp phải sự phản ứng quyết liệt của khán giả do chứa nhiều thông điệp tiêu cực, với những gợi ý cho hành động ngông cuồng, bất mãn và gây rối xã hội. Đỉnh điểm nhất, nhân vật chính của MV - là Tùng - đã chọn cái kết cực đoan: nhảy lầu tự tử. Âm nhạc có thể chữa lành nhưng cũng có thể dẫn dắt con người đến sự tuyệt vọng.

Lẽ ra “Sếp Tùng” phải vẽ cho người hâm mộ mình một thế giới có lối thoát, bởi hơn ai hết Tùng biết sức mạnh trong âm nhạc và mình ở vị trí nào. Bởi chỉ sau 21 giờ khởi chạy, chỉ tính riêng trên nền tảng YouTube, MV đầy sự tang thương trên thu hút gần 7 triệu lượt xem và dĩ nhiên vẫn là Top 1 trending. Có thể nói, ở V-Pop, không nhiều ca sĩ làm được như Tùng, ra mắt bài nào liền hot bài đó. Tùng sở hữu một lượng fan hùng hậu và “máu lửa”, sẵn sàng giúp anh càn quét khắp mọi mặt trận.

Chắc Tùng biết, mỗi nhất cử nhất động của mình sẽ đủ sức tạo ra một “làn sóng Sơn Tùng M-TP”. Chắc Tùng cũng biết, việc phân biệt giữa phim ảnh với đời thực là khó khăn với những đứa trẻ. Và Tùng phải biết, đối tượng chính trong Sky của Tùng là những đứa trẻ vị thành niên chưa đầy đủ nhận thức. Vậy thì, hãy hướng họ đến những điều sáng sủa, gợi mở và tươi đẹp hơn.

Âm nhạc thể hiện tiếng nói của con người thời đại và rõ ràng người trẻ đương thời đâu chỉ có sự bi lụy, lừa dối, tuyệt vọng, thất bại, yếu đuối như âm nhạc của Tùng. Người trẻ mà chúng tôi thấy, còn có những trăn trở lớn lao, yêu cái đẹp, sống có trách nhiệm, mục tiêu rõ ràng và đầy bản lĩnh.