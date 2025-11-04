An Giang: Khởi tố đối tượng sản xuất hàng giả là nước mắm, nước giặt

Ngày 4-11, Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Minh Tâm (39 tuổi, ngụ phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) về hành vi “Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú

Đối tượng Nguyễn Đức Minh Tâm. Ảnh: Công an cung cấp

Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm bị phát hiện sản xuất nhiều mặt hàng giả như nước chấm, nước giặt, xả vải tại một căn nhà thuê ở phường Mỹ Hòa. Khi kiểm tra, lực lượng công an thu giữ tang vật gồm: 469 can nhựa loại 4 lít chứa dung dịch màu đen có mùi nước mắm; 4 phuy nhựa lớn chứa khoảng 3.000 lít dung dịch có mùi nước giặt, xả; 120 túi nước xả vải giả nhãn hiệu Hygiene (loại 1.100ml, ghi xuất xứ Thái Lan); 6.521 vỏ túi, 780 chai nhựa và 2 máy chiết rót chất lỏng cùng nhiều loại hóa chất.

Tại cơ quan công an, Tâm khai nhận từng làm nghề chào hàng và bán lẻ hàng tạp hóa. Do muốn thu lợi bất chính, Tâm đã tìm hiểu cách pha chế hàng giả qua mạng xã hội, sau đó mua hóa chất, bao bì, máy móc và tự tổ chức sản xuất tại nơi thuê làm xưởng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Với nước chấm, Tâm pha hỗn hợp nước, muối, chất tạo màu, mùi... để tạo dung dịch giống nước mắm, sau đó chiết vào các chai nhựa loại 4 lít không dán nhãn hoặc chai thủy tinh giả nhãn hiệu “Nam Ngư Đệ Nhị” (thu mua từ vựa phế liệu). Loại không nhãn được bán với giá 40.000 đồng/can 4 lít, loại có nhãn được đóng thành thùng 15 chai và bán với giá 300.000 đồng/thùng.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Với nước giặt, nước xả vải, Tâm pha chế từ các loại hóa chất rồi chiết vào túi in sẵn nhãn hiệu Hygiene (Thái Lan) để bán cho các điểm bán lẻ, quầy tạp hóa.

Bước đầu, Tâm khai đã tiêu thụ số hàng giả này cho nhiều quán ăn và cửa hàng tạp hóa trên địa bàn TP Long Xuyên và các khu vực lân cận.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

NAM KHÔI