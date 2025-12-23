Hải Phòng: Tạm giữ tài xế gây tai nạn liên hoàn khiến 2 người tử vong

Ngày 23-12, Công an TP Hải Phòng cho biết đã tạm giữ tài xế Nguyễn Văn Thịnh (SN 1974, trú tại xã Lai Khê, TP Hải Phòng) để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên quốc lộ 5, làm 2 người chết và 1 người bị thương.

Tới nay, cơ quan công an xác định, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Nguyễn Văn Thịnh điều khiển xe ô tô đầu kéo BKS 15C-132.14 kéo theo rơ-moóc 15R-024.15 không chú ý quan sát, đã đâm vào các phương tiện cùng chiều phía trước đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến chuỗi va chạm liên hoàn giữa 7 ô tô.

Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, cứu hộ và phân luồng giao thông. Kết quả kiểm tra nhanh nồng độ cồn, ma túy cho thấy các tài xế liên quan không vi phạm; riêng tài xế Nguyễn Văn Q. chưa thể kiểm tra do đang cấp cứu.

Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện các sở, ngành cũng đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân, đồng thời trao quà hỗ trợ cho người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn

Như Báo SGGP đã thông tin, khoảng 15 giờ 45 phút ngày 22-12, tại Km46+500 quốc lộ 5 (hướng Hà Nội - Hải Phòng), thuộc địa phận phường Tứ Minh, xe đầu kéo BKS 15C-132.14 kéo theo rơ-moóc 15R-024.15 do tài xế Nguyễn Văn Thịnh điều khiển đã đâm vào phía sau xe ô tô tải do anh Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1982, trú xã Hà Tây, TP Hải Phòng) điều khiển, chở theo anh Lưu Công B. (sinh năm 1974, trú xã Hà Tây, TP Hải Phòng).

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Văn Q. bị thương, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Các phương tiện liên quan đều hư hỏng nặng.

GIA KHÁNH