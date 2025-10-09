An Giang: Mâu thuẫn cá nhân, nữ sinh lớp 8 bị đánh hội đồng

Ngày 9-10, UBND xã Chợ Vàm (tỉnh An Giang) phát thông cáo báo chí chính thức thông tin về vụ việc nhóm học sinh xô xát trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm, sau khi đoạn video clip ghi lại sự việc lan truyền trên mạng xã hội gây bức xúc dư luận.

Theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23-9-2025 tại phòng học lớp 8A5. Nhóm học sinh liên quan gồm N.T.H.T. (người bị đánh), N.N.A. và N.Q.Đ. (tham gia đánh), N.P.Đ.N. (người quay video) và P.H.V.P. (dùng điện thoại cá nhân cho bạn mượn quay clip, cổ vũ).

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa các học sinh cùng khối lớp 8. Sau khi sự việc xảy ra, Ban Giám hiệu nhà trường đã mời các học sinh và phụ huynh liên quan đến làm việc, yêu cầu viết bản kiểm điểm, đồng thời vận động gỡ bỏ clip trên mạng xã hội và xử lý kỷ luật theo quy định.

Phụ huynh các học sinh tham gia vụ việc đã đến gặp gỡ, xin lỗi gia đình em học sinh bị đánh và cam kết phối hợp giáo dục, quản lý con em chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, gia đình học sinh bị hại chưa đồng ý hòa giải và đã trình báo Công an xã Chợ Vàm. Hiện Công an xã đang tiếp nhận, xác minh và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Đại diện Trường THCS Chợ Vàm cho biết nhà trường sẽ phối hợp với cơ quan chức năng và phụ huynh để xử lý nghiêm, đồng thời tăng cường công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử cho học sinh, nhằm ngăn ngừa tình trạng bạo lực học đường tái diễn.

