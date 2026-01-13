TPHCM: Đẩy nhanh phủ kín quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

Ngày 13-1, Sở QH-KT TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2026.

Một khu dân cư tại xã Bình Hưng, TPHCM

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở QH-KT Võ Hoàng Ngân nhận định, năm 2025 có nhiều chuyển biến quan trọng về tái cấu trúc, mở rộng không gian đô thị TPHCM về mọi mặt với quy mô dân số, kinh tế và không gian phát triển lớn nhất cả nước.

Điều này mở ra cơ hội cho thành phố kiến tạo đổi mới, phát triển toàn diện với vị thế tương xứng.

Sở QH-KT TPHCM với vai trò cơ quan tham mưu lập Quy hoạch chung trong Quy hoạch tổng thể thành phố theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng về pháp lý và thực tiễn, đảm bảo các điều kiện để phát triển thành phố.

Nghị quyết 260 đã thay đổi cách tiếp cận toàn diện về pháp lý, phương thức tổ chức lập quy hoạch, khắc phục các điểm nghẽn về cơ chế chính sách, bất cập tồn tại trước đây.

Theo đó, TPHCM chỉ có “một bản quy hoạch duy nhất” là Quy hoạch tổng thể thành phố có tính đa ngành, đảm bảo thống nhất các mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội, không gian phát triển đô thị theo mô hình mới hiện đại.

Giám đốc Sở QH-KT TPHCM Võ Hoàng Ngân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Theo Giám đốc Sở QH-KT TPHCM, thành phố đã phân cấp, phân quyền mạnh cho UBND cấp xã, giúp cơ quan chuyên môn (sở, ngành thành phố) tăng cường trách nhiệm phối hợp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Thời gian tới, sở sẽ tập trung tối đa thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao theo kế hoạch của UBND TPHCM, để hoàn thành các cấp độ quy hoạch quan trọng theo hướng đổi mới toàn diện từ khung quy hoạch cao nhất của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đánh giá cao kết quả đạt được trong thời gian qua của Sở QH-KT TPHCM.

Thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu sở tập trung cao độ cho công tác lập và triển khai Quy hoạch chung TPHCM trên toàn bộ không gian đô thị sau sáp nhập; bảo đảm chất lượng, tiến độ, tầm nhìn dài hạn và tính khả thi, coi đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của sở trong năm 2026.

Ngoài ra, cần đẩy nhanh việc phủ kín hệ thống quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch không gian ngầm, tạo nền tảng pháp lý đồng bộ cho thu hút đầu tư, đẩy nhanh các dự án đầu tư công, phát triển hạ tầng, chỉnh trang và tái thiết đô thị; phát huy vai trò động lực tăng trưởng vùng của TPHCM, trong đó lấy mạng lưới giao thông (đường bộ, đường sắt, đường thủy và cảng hàng không) làm hệ khung...

﻿ 2 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng b a. Ảnh: THANH HIỀN

Tại hội nghị, có 2 cá nhân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng ba; 8 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cá nhân được nhận b ằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: THANH HIỀN

THANH HIỀN