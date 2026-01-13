Những tuyến phố ở Hà Nội được lắp đặt hệ thống camera AI

Từ ngày 13-12-2025, Công an TP Hà Nội chính thức đưa vào vận hành hệ thống camera AI (trí tuệ nhân tạo) với 1.837 camera, được bố trí tại 25 tuyến phố và 195 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Chiều 13-1, Công an TP Hà Nội thông tin kết quả sau 1 tháng triển khai hệ thống camera AI phục vụ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, 25 tuyến phố được lắp đặt camera AI gồm: Tràng Thi, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Phố Huế - Hàng Bài, Ngô Quyền - Ngô Thì Nhậm, Lò Đúc, Phan Đình Phùng - Hàng Đậu, Quán Thánh, Hoàng Diệu, Kim Mã - Đào Tấn, Âu Cơ - Yên Phụ, Đê (Trần Quang Khải - Nguyễn Khoái), Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Giải Phóng - Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng, Giảng Võ - Láng Hạ - Lê Văn Lương, Tây Sơn - Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, Chùa Bộc - Thái Hà - Huỳnh Thúc Kháng, Vành đai 2 - Cổ Linh - Thạch Bàn - Nguyễn Văn Cừ, Láng - Võ Chí Công - Trường Sa, Lạc Long Quân - Hoàng Quốc Việt, Phạm Hùng - Cầu Giấy, Nguyễn Trãi - Trần Phú (Hà Đông), Vành đai 3 - Võ Văn Kiệt.

Hệ thống camera AI tự động phát hiện các hành vi vi phạm an toàn giao thông

Sau 1 tháng vận hành, hệ thống camera AI đã ghi nhận, rà soát và kiểm duyệt hình ảnh của 6.351 trường hợp đủ căn cứ để gửi thông báo phục vụ xử lý vi phạm theo hình thức phạt nguội. Trong đó, vi phạm phổ biến là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông với 4.215 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 2.053 trường hợp; ngoài ra còn có các lỗi như dừng, đỗ xe sai quy định, không thắt dây an toàn.

Để giảm thủ tục hành chính, Công an TP Hà Nội đã xây dựng và công khai quy trình xử lý vi phạm hành chính toàn trình trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ trên ứng dụng iHanoi.

Theo Công an TP Hà Nội, việc ứng dụng hệ thống camera AI kết hợp điều khiển đèn tín hiệu giao thông thông minh đã góp phần cải thiện tình hình giao thông, tăng tốc độ di chuyển trên các tuyến đường một chiều, hai chiều có mật độ phương tiện cao, nhiều nút giao gần nhau; đồng thời giảm thời gian hành trình của người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng công an vẫn duy trì trực 24/7 tại các trung tâm chỉ huy, điều hành của Công an TP Hà Nội và các trung tâm giám sát camera tại công an phường, xã để theo dõi, giám sát trực tiếp, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

