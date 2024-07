An Giang: Phá sòng bạc trong vườn xoài

Chiều 1-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp triệt phá thành công một sòng bạc quy mô lớn trên địa bàn huyện biên giới Tri Tôn.