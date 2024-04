An ninh đa lớp – Tiêu chuẩn chọn chốn an cư của giới nhà giàu

Bước ra là thế giới kết nối sôi động, về nhà lại là chốn riêng tư, an toàn tuyệt đối với hệ thống an ninh đa tầng, đa lớp. Phong cách sống thú vị này tại Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức) như thỏi nam châm hút giới thượng lưu có đòi hỏi khắt khe nhất về tiêu chuẩn sống.

“Tấm khiên” thông minh từ công nghệ an ninh đa lớp, toàn diện

Trong cuốn “The Sum of Small Things: A Theory of an Aspirational Class” (Lý thuyết về một tầng lớp khát vọng), tác giả Elizabeth Currid-Halkett cho biết, những người giàu sẵn sàng chi rất mạnh tay để bảo vệ sự riêng tư và các vấn đề an ninh. Sự “giàu có kín đáo” này chính là biểu tượng mới của người giàu.

Đó cũng là yếu tố quan trọng định hình xu hướng phát triển bất động sản cao cấp. Bất động sản Việt Nam luôn phát triển tiệm cận với thế giới, trong đó an ninh và riêng tư là yếu tố được cải tiến từng ngày. Dù vậy, chỉ những sản phẩm tạo ra được khác biệt vượt trội so với số đông, mới giữ chân được giới thành đạt. Vinhomes Grand Park là một điển hình.

Tại Vinhomes Grand Park, hệ thống an ninh được thiết lập dày đặc, nhiều lớp với sự hỗ trợ của công nghệ thông minh ở tất cả mọi nơi. Không dừng lại ở việc giám sát - ghi nhận, giải pháp an ninh của đại đô thị được nâng cấp lên mức tự động phân tích và cảnh báo, từ đó xử lý kịp thời nhờ trí tuệ nhân tạo cùng hệ thống cảm biến mới nhất hiện nay.

Hệ thống an ninh điện tử được thiết lập mang đến sự an toàn tuyệt đối cho cư dân

Đối với khu vực công cộng và sử dụng chung, Vinhomes Grand Park hiện là một trong số ít khu đô thị ứng dụng hệ thống Camera AI có khả năng cảnh báo người lạ ra vào. Công nghệ này tự động nhận diện và cảnh báo đối tượng trong danh sách đen, phát hiện và phân tích các hành vi sai trái, nhận biết sự cố và gửi cảnh báo về Trung tâm để xử lý kịp thời.

Song song với đó, đại đô thị lắp đặt phần cứng và triển khai phần mềm Vizone Secure của VinBigdata với các tính năng: Giám sát đỗ xe sai quy định, Phát hiện xe tải chở vật liệu không che chắn, Phát hiện đồ vật trên hành lang khu căn hộ, trong thang máy, cảnh báo những đồ vật sai quy định về vị trí.

Cũng tại khu vực thang máy, trong khi đa phần các khu đô thị ứng dụng thẻ từ thì Vinhomes Grand Park nâng cấp với tính năng phân tầng và nhận diện khuôn mặt Face ID. Cửa thang máy sẽ tự động bật mở đưa bạn lên đúng tầng nhà mình, vừa tiện lợi, vừa đảm bảo sự riêng tư và an toàn tuyệt đối.

Bên trong căn hộ tiếp tục thiết lập lớp an ninh toàn diện. Hệ thống intercom chuông hình có thể kết nối trực tiếp xuống tầng 1 và tầng hầm, giúp chủ nhà xác minh và mở cửa cho khách mà không cần xuống tận nơi. Hệ thống báo cháy cũng được nâng cấp khi không chỉ dừng lại ở chuông báo cháy, vòi phun mà ngay lập tức gửi thông báo kèm sơ đồ thoát hiểm chi tiết để người dân bình tĩnh ứng phó sự cố. Các căn hộ cũng được tích hợp ứng dụng smarthome, kiểm soát thiết bị điện tử, cảnh báo tự động khi mở cửa hoặc có sự xâm nhập trái phép.

Đảm bảo an toàn cho cư dân “từ nhà ra phố”, Vinhomes Grand Park còn triển khai hệ thống giao thông thông minh với các bảng radar tấm lớn hiển thị tốc độ xe qua lại, giúp tăng cường an toàn khi lưu thông trong đại đô thị. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo môi trường qua điện thoại, cung cấp thông tin nhiệt độ, độ ẩm, chất lượng không khí, cảnh báo ô nhiễm đưa ra lời khuyên cho cư dân để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.

“Tấm khiên” vững vàng từ đội ngũ an ninh hùng hậu, chuyên nghiệp

Có thể nói, khác biệt lớn nhất trong hệ thống an ninh của Vinhomes Grand Park là việc thực hiện đồng bộ - song hành nhiều giải pháp an ninh ứng dụng công nghệ hiện đại nhất với cả 4 lớp: cộng đồng – công cộng – khu sử dụng chung – căn hộ. Điều này tạo ra sự an toàn và riêng tư tuyệt đối cho cư dân, giúp các thành viên có thể đi làm, đi công tác dài ngày mà không cần lo ngại bất kỳ điều gì. Các gia đình có trẻ nhỏ hay người già cũng không còn phải lo lắng về sức khỏe, an toàn khi không có người hỗ trợ bên cạnh.

Nhờ hệ thống an ninh đảm bảo, các bạn nhỏ tại Vinhomes Grand Park có thể yên tâm phát triển, tận hưởng tuổi thơ hạnh phúc

Bên cạnh “tấm khiên” điện tử, Vinhomes Grand Park cũng là dự án có đội ngũ nhân sự hoạt động trong ban quản lý đông đảo bậc nhất trong tất cả các dự án bất động sản tại TPHCM, lên đến 1.400 người. Trong đó, chỉ tính riêng lực lượng an ninh đã chiếm khoảng 40%. Đội ngũ hùng hậu hình thành mạng lưới bảo vệ, tuần tra nghiêm ngặt, phân bổ ở mọi vị trí. Từ đó, phòng ngừa tối đa và xử lý kịp thời mọi sự cố, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ bình yên cho cư dân 24/7.

Vừa qua, tập thể Ban quản lý đại đô thị đã vinh dự nhận được bằng khen của UBND thành phố Thủ Đức trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

An toàn, an ninh là 1 trong 4 trụ cột thông minh mà Vinhomes ứng dụng và đưa thành tiêu chuẩn vận hành của hệ thống từ năm 2019, gồm An toàn, an ninh thông minh; Vận hành thông minh; Cộng đồng thông minh và Sản phẩm thông minh.