Ấn tượng số hóa ở Estonia

Theo ông Ilves, đơn ly hôn là phần cuối cùng trong hệ thống hành chính công của Estonia được số hóa. Có nghĩa, quốc gia Baltic nhỏ bé giáp biên giới với Nga này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới được số hóa hoàn toàn thủ tục hành chính công.

Một hội nghị về chính phủ điện tử ở Estonia. Ảnh: GOVINSINDER

Mức độ sử dụng dịch vụ trực tuyến ở nước này rất ấn tượng, với khoảng 60% tổng số vụ ly hôn bắt đầu nộp đơn thông qua nền tảng ly hôn điện tử của chính phủ kể từ khi ra mắt vào tháng 12-2024. Theo ông Ilves, mọi người đều ca ngợi sự tiện lợi, đơn giản và bảo mật từ các dịch vụ kỹ thuật số trong khu vực tư nhân. Vậy thì tại sao các dịch vụ của chính phủ lại khác biệt?

Ông Ilves là tác giả của một nghiên cứu hợp tác với Đức gần đây có tựa đề “Sự kết thúc của chế độ quan liêu”. Bản nghiên cứu nêu bật những khác biệt trong chính sách số hóa và những gì nước Đức, được cho là hiện đại hàng đầu châu Âu, có thể học hỏi từ Estonia. Cũng theo nghiên cứu, hiện tại, khoảng 62% người Đức sử dụng dịch vụ kỹ thuật số trong hoạt động hành chính, trong khi Estonia có tỷ lệ sử dụng hơn 90%.

Ví dụ, 90% người Estonia sử dụng căn cước công dân điện tử (e-ID) quốc gia để truy cập các dịch vụ của chính phủ, so với chưa đến 10% người Đức. Lý do rất đơn giản, phần mềm của Estonia thân thiện với người dùng hơn và cung cấp quyền truy cập cả các dịch vụ của khu vực công và tư nhân, bao gồm cả ngân hàng bán lẻ. Nghiên cứu của ông Ilves cho biết việc chấp nhận rộng rãi các dịch vụ hành chính kỹ thuật số cũng giúp tiết kiệm tiền cho người nộp thuế. Ví dụ, chi phí hành chính thu thuế bình quân đầu người ở Estonia chỉ bằng 1/6 so với Đức.

Ở khía cạnh khai báo cư trú, doanh nhân người Estonia gốc Nga Kirill Solovjov cho biết, ông lần đầu tiên sử dụng chữ ký điện tử khi nhận được thẻ cư trú điện tử Estonia vào năm 2015. Đây là thẻ do Chính phủ Estonia cấp cách đây 11 năm, cho phép các doanh nhân toàn cầu truy cập từ xa vào các dịch vụ hành chính của Estonia. Theo ông Solovjov, ở Estonia, chỉ cần lấy thẻ cư trú điện tử cắm vào là dễ dàng xác minh. Thêm một dịch vụ mới mà ông yêu thích là đơn thuốc kỹ thuật số. Ông Solovjov giải thích rằng, sau khi bác sĩ kê đơn thuốc, đơn thuốc sẽ tự động được lưu vào thẻ cư trú điện tử và có thể được truy cập từ bất kỳ hiệu thuốc nào ở Estonia, thậm chí là từ nước láng giềng Phần Lan.

Để có được thành quả ngày nay, ngay từ khi độc lập năm 1991, Estonia đã đưa internet và máy tính đến tất cả các lớp học và thư viện thông qua một chương trình giáo dục có tên “Cú nhảy của hổ”. Năm 2000, quốc gia 1,4 triệu dân này đã có một bước tiến lớn trong quá trình số hóa khi khai thuế trực tuyến ra đời và chữ ký điện tử được công nhận về mặt pháp lý, tương đương với chữ ký tay. Đến năm 2015, tất cả các dịch vụ công lớn, bao gồm y tế và dịch vụ xã hội, đã được số hóa hoàn toàn.

