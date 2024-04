Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai công bố 5 thành viên đầu tiên

Ca sĩ Bằng Kiều ghi dấu ấn ở dòng nhạc trữ tình lãng mạn. Sở hữu giọng kim cao vút, chủ nhân hit Nơi tình yêu bắt đầu còn sở hữu rất nhiều tài lẻ như chơi đàn guitar, trống, keyboard, kèn...

Bằng Kiều cho biết, tham gia chương trình vì muốn chia sẻ những câu chuyện đời sống và kinh nghiệm ca hát nhiều năm đến khán giả hâm mộ và các thế hệ ca sĩ trẻ.

5 "anh tài" đầu tiên lộ diện

Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2015, Trọng Hiếu (đổi nghệ danh mới là “TRONG” từ khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai), mang màu sắc khác biệt và khả năng trình diễn ấn tượng. Âm nhạc của TRONG là sự kết hợp hài hòa giữa Pop, R&B, Funk, pha trộn nét văn hóa Việt Nam và quốc tế qua loạt ca khúc ấn tượng như: “Con đường tôi”, “Dare to be different”, “I’m sorry babe”,...

Luôn cố gắng không ngừng nghỉ cùng niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, mang tinh thần "dám là chính mình", TRONG đã chinh phục các sân chơi âm nhạc quốc tế, ghi dấu ấn với vị trí Top 3 Eurovision Song Contest Đức 2023 và tổ chức tour diễn live tour tại 5 thành phố của Đức vào năm 2024.

TRONG

BB Trần đang hoạt động tích cực tại lĩnh vực sân khấu kịch, đảm nhận vai chính. BB Trần được khán giả khen ngợi về lối diễn hài hước, duyên dáng. Nam diễn viên hài muốn đến chương trình để xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng.

BB Trần

Thanh Duy Bước ra từ cuộc thi Vietnam Idol 2008 với danh hiệu Á quân. Gia tài phim ảnh của Thanh Duy có thể kể đến: Dream man - Lời kết bạn chết chóc, Đập cánh giữa không trung… và xuất sắc mang về nhiều thành tích nổi bật như: “Diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Liên Hoan Phim Việt Nam 2015, và “Diễn viên chính xuất sắc nhất” ở Viet Film Fest 2015 tại Mỹ. Anh nói thêm, bản thân có tính cách hướng nội và sợ giao tiếp nên không có nhiều bạn bè trong showbiz. “Đây là cơ hội tôi làm thân, học hỏi ở những đồng nghiệp và thậm chí là gặp gỡ những thần tượng”.

Thanh Duy

Nhiếp ảnh gia Thiên Minh được khán giả thế hệ 8X, 9X biết đến với vai trò là người mẫu quảng cáo , ca sĩ, diễn viên, VJ… Ngoài vẻ điển trai vốn có, anh còn sở hữu chất giọng ấn tượng khi để lại dấu ấn với nhiều ca khúc như Tiệm bánh dâu tây, Hai nửa tình yêu, Chuyện tình lá và gió… và phim teen Mùa hè sôi động. Đến chương trình, anh cho biết đây như cách anh sống hết mình một lần nữa với những điều bản thân bỏ ngỏ thời thanh xuân.

Thiên Minh

THU HƯƠNG