Áp dụng chính sách có lợi cho người dân và doanh nghiệp sau hợp nhất

Sáng 9-12, HĐND TP Hải Phòng khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ 32 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2025) để xem xét, đánh giá, thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền, theo luật định.

Ưu tiên áp dụng chính sách có lợi cho người dân

Tại kỳ họp, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, kỳ họp lần này mang trọng trách lớn, với 46 nghị quyết và 17 văn bản cần được xem xét, thông qua. Đây đều là những nội dung đặc biệt quan trọng nhằm hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xác lập, định hình vai trò của từng cấp; trong đó cấp thành phố giữ vai trò hoạch định chiến lược, điều phối nguồn lực và dẫn dắt phát triển; cấp xã là cấp hành động, kiến tạo phát triển ở cơ sở, gần dân nhất.

Đặc biệt, kỳ họp sẽ quyết định việc thống nhất, đồng bộ hệ thống chính sách của toàn thành phố, nhất là các chế độ an sinh xã hội sau hợp nhất, trên tinh thần “chính sách nào tốt hơn, có lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp thì được ưu tiên áp dụng chung” để nhân dân toàn thành phố đều được thụ hưởng thành quả phát triển, khẳng định sự hợp nhất 2 địa phương.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: ĐÀM THANH

Nhìn lại cả nhiệm kỳ 2021 - 2026, hoạt động của HĐND TP Hải Phòng có nhiều đổi mới, thực chất và hiệu quả hơn: HĐND thành phố đã chủ động kiến tạo hành lang pháp lý, với 59 kỳ họp và 917 nghị quyết được ban hành; đặc biệt, ngay sau hợp nhất, Thường trực HĐND đã phản ứng nhanh, tổ chức 4 kỳ họp để kịp thời vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Ông Lê Tiến Châu đề nghị HĐND, UBND TP Hải Phòng và các cấp, các ngành thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; trong đó tập trung cao cho công tác quy hoạch. Theo đó, quy hoạch phải đi trước một bước và phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và khả thi; cùng với đó, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu tập trung nguồn lực chất lượng cao để hoàn thiện quy hoạch chung và quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố; xác định rõ vị thế chiến lược của Hải Phòng là trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn nhất của cả nước; hướng đến một đô thị hiện đại, sinh thái, đáng sống.

Người đứng đầu TP Hải Phòng đề nghị trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch, cần đổi mới trong tư duy, không tự trói mình trong những khuôn khổ cũ; chỉ khi mạnh dạn mở rộng không gian phát triển, khai phá các động lực mới và nhận diện đúng những tiềm năng còn bỏ ngỏ, mới tạo được dư địa tăng trưởng và đạt mục tiêu 13% trở lên trong những năm tới.

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: ĐÀM THANH

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện thể chế và đẩy nhanh tiến độ triển khai Nghị quyết 226 của Quốc hội (Thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng). Bí thư Thành ủy Hải Phòng cũng đề nghị cần đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm thực hiện các dự án giao thông chiến lược năm 2026, như: Tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng và tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; Cảng biển Nam Đồ Sơn; nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với cảng Lạch Huyện; tập trung giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực đô thị, công nghiệp, du lịch của thành phố.

Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2025

Cũng tại kỳ họp của HĐND thành phố, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, năm 2025, thành phố đã hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội đặt ra.

Về kinh tế, tốc độ tăng GRDP tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số, ước đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước, đứng thứ 2 toàn quốc (sau tỉnh Quảng Ninh là 11,89%). Hiện nay, quy mô nền kinh tế của TP Hải Phòng đứng thứ 3 toàn quốc, ước đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, sau Hà Nội (khoảng 63 tỷ USD), TPHCM (khoảng 118 tỷ USD), và cao gấp đôi tỉnh Quảng Ninh (14,69 tỷ USD).

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: ĐÀM THANH

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 187.000 tỷ đồng, bằng 127% dự toán Trung ương giao, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước, gấp khoảng 2,3 lần so với tỉnh Quảng Ninh (năm 2025 ước đạt 82.235 tỷ đồng); trong đó: Thu nội địa đạt 100.000 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán Trung ương giao, và tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2024; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 83.200 tỷ đồng, bằng 125% dự toán Trung ương giao và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 321.000 tỷ đồng, tăng 15,6% so với năm 2024; vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Thu hút khách du lịch đạt 14,43 triệu lượt người, tăng 23,4% so với năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu đạt 50,14 tỷ USD, tăng 8,5% so với năm 2024, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm. Địa phương phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch Thủ tướng giao là hơn 35.800 tỷ đồng.

Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: ĐÀM THANH

Cùng với đó, theo báo cáo, địa phương này còn đạt được một số kết quả nổi bật ở các lĩnh vực khác, như: mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu đi vào hoạt động hiệu quả, vận hành thuận lợi, đáp ứng yêu cầu; đã triển khai rà soát, điều động, biệt phái 170 cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố về công tác tại UBND cấp xã, góp phần từng bước bảo đảm cơ sở vật chất, hoàn thiện tổ chức bộ máy và hoạt động của chính quyền cấp xã.

Hoàn thành Đề án để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết 226 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng; đã hoàn thành việc thành lập Khu thương mại tự do theo nghị quyết của Quốc hội…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, đặt nền móng cho việc thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra. Để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, UBND TP Hải Phòng đã thống nhất chủ đề công tác năm 2026 là: “Chủ động thực thi, phát huy động lực, tăng trưởng bứt phá”; đồng thời đề ra 22 chỉ tiêu để phấn đấu…

ĐỖ TRUNG