Hải Phòng sở hữu dư địa phát triển thị trường bất động sản

Quang cảnh diễn đàn chiều 27-11

Các chuyên gia và đại biểu nhận định, sau hợp nhất đơn vị hành chính, quy mô GRDP của TP Hải Phòng ước đạt khoảng 658.000 tỷ đồng, đứng thứ 3 cả nước; quy mô dân số sau hợp nhất khoảng 4,6 triệu người, thuộc nhóm đông nhất cả nước.

Thành phố Hải Phòng hiện đang sở hữu nhiều yếu tố nổi bật, tạo sức hút mạnh trên thị trường bất động sản phía Bắc. Trong đó, kết quả thu hút vốn FDI liên tục ở mức cao, lũy kế tính đến cuối năm 2024 khoảng 44 tỷ USD, cùng vị trí chiến lược, đặc biệt là cảng nhập khẩu lớn nhất Việt Nam, giúp Hải Phòng trở thành tâm điểm của các nhà đầu tư lớn.

Với nền kinh tế tăng trưởng bền vững, hạ tầng đồng bộ và động lực từ việc mở rộng không gian phát triển, nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đến Hải Phòng phát triển dự án, kéo theo nhu cầu mạnh ở phân khúc căn hộ cao cấp cho chuyên gia và nhà ở giá hợp lý cho người lao động.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI nhấn mạnh, giai đoạn 2025 - 2030 được dự báo sẽ là thời kỳ thịnh vượng của bất động sản thương mại tại thành phố Cảng, đặc biệt ở các sản phẩm như nhà ở, khu công nghiệp.

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, phát biểu tại diễn đàn

Dự báo đến năm 2030, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ chiếm khoảng 60 - 70% dân số cả nước, trở thành lực lượng dẫn dắt nhu cầu sống mới tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Hải Phòng - nơi tiêu chuẩn về tiện nghi, trải nghiệm và cân bằng giữa công việc - nghỉ ngơi - hưởng thụ ngày càng được đề cao.

“Hải Phòng đang đứng trước cơ hội bứt phá trở thành thị trường bất động sản tiềm năng của cả nước, tạo tiền đề hình thành siêu đô thị ven biển hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế”, ông Hoàng Quang Phòng khẳng định.

Cũng tại diễn đàn, bà Vân Nguyễn, Giám đốc cấp cao Thị trường giao dịch khu vực phía Bắc của JLL Việt Nam, chỉ rõ các tiềm năng phát triển của Hải Phòng như: vị thế kinh tế mới, dòng vốn FDI mạnh mẽ vào các phân khúc bất động sản đa dạng, cơ sở hạ tầng phát triển đồng bộ với bộ tứ hạ tầng đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không, tạo mạng lưới kết nối đồng bộ, vị trí cửa ngõ giao thương chiến lược, kết nối các hành lang kinh tế nội vùng và quốc tế, tiềm năng phát triển ở các phân khúc bất động sản khác nhau, trong đó thị trường nhà ở có tỷ lệ bán cao, giá bán hợp lý so với các thành phố lớn, nguồn cung từ các chủ đầu tư uy tín.

Các đại biểu dự diễn đàn

Đại diện chủ đầu tư, ông James Lai Siaw Pin, Tổng Giám đốc một doanh nghiệp, cho rằng Hải Phòng đang nhanh chóng trở thành trung tâm thu hút FDI bất động sản nhờ vị trí chiến lược, cơ sở hạ tầng đồng bộ và sự tăng trưởng mạnh mẽ của nền công nghiệp địa phương.

Khác với các thành phố lớn, Hải Phòng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển những đô thị được quy hoạch bài bản phục vụ lối sống hiện đại. Chính sự kết hợp giữa đà tăng trưởng công nghiệp và nguồn cung nhà ở chất lượng cao còn hạn chế đã tạo sức hút đặc biệt cho doanh nghiệp triển khai các dự án bền vững, xây dựng cộng đồng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng nhận định, với những chuyển động lớn về dòng vốn, hạ tầng, sự bứt phá ở nhiều phân khúc và sự vào cuộc quyết liệt của các doanh nghiệp, chính quyền, bất động sản Hải Phòng đang mở ra kỷ nguyên mới - hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành tâm điểm đầu tư, an cư và phát triển bậc nhất miền Bắc.

ĐỖ TRUNG