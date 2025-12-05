Hải Phòng đặt mục tiêu 100% nhà văn hóa thôn, khu dân cư có internet tốc độ cao vào năm 2030

UBND TP Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu đến năm 2030, 100% nhà văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm xã, phường, đặc khu có kết nối wifi internet tốc độ cao miễn phí.

Đây là một trong các nội dung cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cùng Chiến lược hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Quyết định số 1132/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND TP Hải Phòng đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số trên nguyên tắc "hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí"

Kế hoạch xác định phát triển hạ tầng số trên nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, chính quyền số tại Hải Phòng. Hạ tầng số phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, xanh – thông minh – mở – bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, thành phố hướng tới:

- 100% người dùng có khả năng truy cập internet cáp quang tốc độ từ 1Gbps trở lên và được tiếp cận các giải pháp an toàn, bảo mật;

- 100% người trưởng thành có điện thoại thông minh và tài khoản thư điện tử công dân;

- Phổ cập các dịch vụ an ninh, an toàn như camera giám sát, cảnh báo cháy nổ, chăm sóc người già và trẻ em tại hộ gia đình và các tuyến đường chính;

- 100% nhà văn hóa thôn, khu dân cư, trung tâm của xã, phường, đặc khu có wifi kết nối internet tốc độ cao phục vụ miễn phí ;

- Phủ sóng mạng di động 5G đến 100% dân số.

Thành phố cũng đề ra mục tiêu làm chủ một số công nghệ chiến lược, gồm: trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây, chuỗi khối (blockchain), công nghệ bán dẫn, lượng tử, nano, thông tin di động thế hệ mới (5G, 6G)...

Để triển khai, Hải Phòng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 7 nhóm giải pháp cụ thể, tập trung vào phát triển đồng bộ hạ tầng viễn thông – internet, hạ tầng dữ liệu, hạ tầng vật lý – số, tiện ích số và công nghệ số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế tham gia đầu tư.

ĐỖ TRUNG