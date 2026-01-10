Australia: Cảnh báo nguy cơ lớn từ thời tiết cực đoan

Ngày 10-1, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cảnh báo nước này đang đối mặt với các điều kiện thời tiết “cực kỳ nguy hiểm”, trong bối cảnh cháy rừng bùng phát dữ dội tại nhiều bang, đặc biệt là bang Victoria.

Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Ảnh: AAP

Nắng nóng khắc nghiệt nhất từ trước đến nay đang bao trùm nhiều khu vực của Australia. Bang Victoria ghi nhận hơn 50 đám cháy rừng, trong đó nhiều đám cháy được xếp ở mức nguy hiểm nhất và vẫn ngoài tầm kiểm soát. Các đám cháy đã thiêu rụi nhiều ngôi nhà, cơ sở hạ tầng và hàng chục ngàn ha rừng, buộc nhiều cộng đồng dân cư phải sơ tán khẩn cấp. Hiện 3 người còn mất tích.

Thủ tướng Albanese cho biết chính phủ liên bang đã ban bố tình trạng thảm họa tại 18 khu vực của bang Victoria và yêu cầu Lực lượng Phòng vệ Australia hỗ trợ chỗ ở cho lực lượng cứu hỏa.

Nắng nóng dữ dội cũng đang bao trùm nhiều bang miền Đông Australia. Tại bang New South Wales, nhiệt độ tại nhiều khu vực ngoại ô Sydney được dự báo lên tới 43-44 độ C trong ngày 10-1, kèm theo độ ẩm thấp và gió giật mạnh, kéo theo nguy cơ cháy rừng ở mức “cực kỳ cao” trên diện rộng. Trong khi đó, khu vực phía Bắc bang Queensland lại đối mặt với nguy cơ mưa lớn, lũ lụt và gió mạnh

Nhiều đám cháy rừng tại Australia vượt tầm kiểm soát. Ảnh: TATONG CFA

Giới chức Australia cho biết tình hình thời tiết phức tạp có thể còn kéo dài trong những ngày tới, đồng thời kêu gọi người dân theo dõi sát các cảnh báo chính thức và tuân thủ nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng.

