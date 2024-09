Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm án và ra tù sớm 3 tháng

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại phiên xét xử trước đó

Trước đó, dịp lễ Quốc khánh vừa qua, trại giam An Phước thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng (Bộ Công an) đóng tại tỉnh Bình Dương là nơi bà Nguyễn Phương Hằng chấp hành án phạt 2 năm 9 tháng tù về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đã đề nghị giảm án cho bà. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính nên việc giảm án cho bà Hằng chưa được thực hiện.

Đến nay, các cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục hành chính và bà Hằng đã được ra tù sớm hơn dự kiến. Nguồn tin cho hay, bà Nguyễn Phương Hằng được ra tù sớm vì trong quá trình thụ án cải tạo tốt.

Trước đó, tháng 9-2023, TAND TPHCM xử sơ thẩm các bị cáo về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, từ tháng 3-2021 đến tháng 3-2022, bà Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội, thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân của 10 cá nhân.

Tháng 4-2024, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù (giảm 3 tháng tù so với bản án sơ thẩm).

