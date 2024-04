Bà Nguyễn Phương Hằng được giảm 3 tháng tù

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng được giảm 3 tháng tù

Hơn 18 giờ ngày 4-4, sau một ngày xét xử, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ án Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm.

Theo HĐXX, cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty CP Đại Nam) và Huỳnh Công Tân (Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" là có cơ sở, không oan. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội. Khi xét xử sơ thẩm, tòa đã áp dụng đúng các tình tiết giảm nhẹ đối với các bị cáo.

HĐXX tuyên án các bị cáo vụ Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm

Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo, tòa phúc thẩm cho rằng bị cáo đã nộp tiền khắc phục hậu quả và án phí…, được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm dân sự. Ngoài ra, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Anh Quân (tiến sĩ luật, cựu giảng viên đại học) đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, ăn năn hối cải.

Các bị cáo tại phiên tòa

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng mặc dù không có kháng cáo nhưng tỏ ra rất hối hận về hành vi của mình, đã nộp toàn bộ số tiền bồi thường, do đó có cơ sở giảm nhẹ cho bị cáo.

HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 2 năm 9 tháng tù (giảm 3 tháng tù so với bản án sơ thẩm); bị cáo Đặng Anh Quân 2 năm tù (giảm 6 tháng tù so với bản sơ thẩm); bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà và Huỳnh Công Tân mỗi bị cáo 1 năm tù (giảm 6 tháng so với bản án sơ thẩm), tính từ ngày đi thi hành án. Không chấp nhận kháng cáo của bà Đinh Thị Lan và một người khác.

Trước đó, ngày 21-9-2023, TAND TPHCM xử sơ thẩm các bị cáo về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; Đặng Anh Quân 30 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng 18 tháng tù.

HĐXX cấp sơ thẩm nhận định, từ tháng 3-2021 đến tháng 3-2022, bà Hằng sử dụng 12 tài khoản mạng xã hội, thực hiện nhiều buổi livestream phát ngôn có nội dung bịa đặt, xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân; đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân của 10 cá nhân.

Các bị cáo Nhi, Hà và Tân đã tạo lập, quản lý các trang mạng xã hội, chuẩn bị nội dung… từ đó cấu thành hành vi đồng phạm. Bị cáo Quân đã tương tác, tham gia bình luận trực tiếp với bà Hằng trong 11 buổi livestream, cổ vũ tinh thần, tiếp thêm ý chí cho bà Hằng thực hiện hành vi phạm tội.

CHÍ THẠCH - THÀNH CHUNG