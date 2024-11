Bà Rịa – Vũng Tàu: Bắt giữ 2 thanh niên thực hiện các vụ cướp tài sản

Ngày 23-11, Công an thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Châu Hoàng Phúc (sinh năm 2005; trú tại Quận 7, TPHCM) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, rạng sáng 15-11, Phúc chuẩn bị 1 cây chích điện và 1 con dao (loại dao gọt trái cây) cất giấu vào trong người rồi điều khiển xe máy đi cướp tài sản. Đến khoảng gần sáng, Phúc đến khu vực trước tiệm tạp hóa C.B (thuộc tổ 9, thôn Tân Trung, xã Châu Pha) thì phát hiện bà N.T.C. (sinh năm 1954) đang bán bánh mì một mình nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Phúc tiến lại gần dùng tay ôm siết cổ bà C. từ phía sau và dùng cây roi điện uy hiếp, yêu cầu đưa tiền. Bà C. nhanh chóng tri hô cướp nên một người dân gần đó nhanh chóng chạy đến và khống chế giao nộp cho công an.

Cùng ngày, Công an thị xã Phú Mỹ đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trình Đức Duy (sinh năm 2005; trú tại thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, vào trưa 20-11, Duy chuẩn bị 1 con dao Thái Lan và điều khiển xe máy để đi cướp tài sản. Khi đến tiệm tạp hóa do bà T.T.K.L. (thị xã Phú Mỹ) làm chủ thì đối tượng lao vào bên trong, dùng dao khống chế chủ tiệm và cướp đi số tiền 3,5 triệu đồng.

