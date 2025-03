Bà Rịa – Vũng Tàu: Chìm tàu cá, cứu 7 thuyền viên thoát nạn

Ngày 24-3, Công an phường 11, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, vừa phối hợp với ngư dân cứu vớt thành công 7 thuyền viên tàu cá BV 923xx TS bị chìm ở ven bờ biển Vũng Tàu.

Vị trí tàu cá tàu cá BV 923xx TS gặp nạn. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, chiều tối 23-3, Công an phường 11 nhận được tin báo của người dân về việc có 1 tàu cá bị chìm tại vùng biển ven bờ đường D10. Ngay sau khi nhận được tin báo, Trưởng Công an phường cùng 1 cán bộ đã xuống hiện trường xử lý vụ việc. Vị trí tàu gặp nạn cách bờ khoảng 300m, tàu cá đang chìm một nửa, công an phường đã phối hợp lực lượng Biên phòng, Trung tâm tìm kiếm cứu nạn để cứu thuyền viên.

Công an phường đã vận động người dân xung quanh dùng 2 thuyền thúng từ trong bờ ra cứu vớt các thuyền viên gặp nạn. Đến 19 giờ cùng ngày, cả 7 thuyền viên được đưa vào bờ an toàn.

Được biết, tàu cá BV 923xx TS xuất phát từ Cảng cá Phước Tỉnh, huyện Long Đất. Khi tàu khởi hành ra khỏi cửa biển, do bị sóng đập mạnh khiến tàu hư hỏng và tài công đã điều khiển cập vào bờ biển gần nhất để thuận tiện cho công tác cứu hộ.

PHÚ NGÂN