Bà Rịa - Vũng Tàu: Trang trọng tổ chức lễ giỗ lần thứ 71 nữ anh hùng Võ Thị Sáu

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hoạt động cách mạng cùng sự hy sinh to lớn của nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Theo đó, mùa thu năm 1947, ở tuổi 14, chị Võ Thị Sáu gia nhập đội Công an xung phong quận Đất Đỏ. Tháng 2-1950, tại phiên chợ giáp Tết Canh Dần, trong một trận tập kích ném lựu đạn diệt ác ôn chị không may sa vào tay giặc. Bắt được chị, địch dùng mọi cực hình tra tấn nhưng không khai thác được gì nên đưa chị về giam ở khám Chí Hòa (Sài Gòn). Một năm sau, thực dân Pháp đưa chị ra xét xử trước Tòa án binh và kết án tử hình. Ngày 21-1-1952, thực dân Pháp đưa chị ra Côn Đảo và đến 4 giờ sáng 23-1-1952 (tức ngày 27-12-1951 Âm lịch) chị bị thực dân Pháp xử bắn tại bãi Hàng Dương.

Cuộc đời và sự nghiệp của chị Võ Thị Sáu đã được ghi vào lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Phụ nữ Nam bộ, lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và lịch sử nhà tù Côn Đảo.