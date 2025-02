Bắc bộ mưa phùn do không khí lạnh tăng cường, Nam bộ có mưa rào và dông

Sáng nay 16-2, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia tiếp tục cảnh báo về đợt không khí lạnh tăng cường đang ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung.

Hà Nội mưa phùn, sương mù do không khí lạnh. Ảnh: CTV

Trong 24 giờ qua, không khí lạnh đã tác động đến hầu hết khu vực phía Đông Bắc bộ. Chiều và đêm 16-2, khối không khí lạnh tiếp tục lan rộng, ảnh hưởng đến một số nơi ở Tây Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc hoạt động ở mức cấp 2-3.

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, không khí lạnh tiếp tục duy trì cường độ. Ở khu vực Đông Bắc bộ, trời rét, riêng khu vực vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt lạnh này dao động 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Tại Hà Nội, trời có mưa nhỏ, rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch Đông kết hợp với dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, từ hôm nay 16-2 đến sáng mai 17-2, khu vực Đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ. Đây là yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ rét đậm ở vùng núi và ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải.

Ở phía Bắc vịnh Bắc bộ, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5, sóng biển cao 1-2 m; từ đêm 16-2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Phía Tây Bắc bộ nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C; riêng khu vực Tây Bắc 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C. Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, riêng khu Tây Bắc có mưa nhỏ vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc có mưa, mưa nhỏ. Gió nhẹ. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C; phía Nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, phía Bắc có nơi trên 32 độ C

Nam bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

PHÚC HẬU