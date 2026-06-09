Xã hội

Không khí lạnh gây mưa diện rộng ở Bắc bộ

SGGPO

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, sáng 9-6, không khí lạnh trái mùa đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc bộ, làm nhiệt độ giảm khoảng 7-10 độ C và gây mưa vừa trên diện rộng.

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Dự báo thời tiết ngày 9-6, đồ họa bằng AI. Thực hiện: PHÚC HẬU

Bắc bộ tiếp tục mưa lớn, có nơi trên 250mm

Từ sáng đến đêm 9-6, khu vực Tây Bắc bộ và phía Bắc tỉnh Phú Thọ sẽ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-160mm, cục bộ trên 250mm. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Đồng bằng Bắc bộ và TP Hải Phòng có mưa vừa, mưa to, phổ biến 20-40mm, cục bộ trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường suất lớn trên 100mm trong 3 giờ, dễ gây ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất.

Trong ngày 10-6, mưa lớn tại Tây Bắc bộ, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.

Hà Nội chuyển mát nhờ không khí lạnh

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội từ đêm 8-6 đến sáng nay 9-6 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 23-25 độ C. Thời tiết dễ chịu sau nhiều ngày oi nóng.

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Hà Nội sáng 9-6, trời mát mẻ và có mưa nhỏ. Ảnh: PHÚC HẬU

Khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa chuyển mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ C. Vùng núi Bắc bộ có nơi dưới 21 độ C.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều tỉnh miền núi

Do mưa to đêm 8-6, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lớn tại Lai Châu, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ và Quảng Ninh. Riêng tại Lai Châu, từ 20 giờ ngày 8-6 đến 0 giờ ngày 9-6, nhiều nơi xuất hiện mưa rất to, như Thu Lũm 87mm, Pa Thắng 55mm. Sáng 9-6, khu vực này tiếp tục có mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất được cảnh báo tại các xã, phường: Thu Lũm, Bum Nưa, Hồng Thu, Hua Bum, Mường Tè, Nậm Tăm, Pa Tần, Pa Ủ, Sìn Hồ và Tả Lèng.

Tây Nguyên, Nam bộ tiếp tục có mưa dông

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định chiều và tối 9-6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ trên 70mm. Trên bình diện cả nước, vùng mưa đang tập trung ở phía Bắc nước ta do không khí lạnh.

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PHÚC HẬU

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