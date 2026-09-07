Bắc bộ sắp có không khí lạnh, Trung bộ và Nam bộ có mưa

Không khí lạnh sẽ hoạt động từ ngày 7-9, gây mưa dông, giảm nhiệt tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Hà Nội oi nóng trước khi trở nên mát mẻ nhờ không khí lạnh đầu mùa. Ảnh: PHÚC HẬU

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, từ chiều và đêm 7-9, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi và cao nguyên Trung bộ sẽ có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Nam bộ chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to trên 50mm.

Các chuyên gia khí tượng cũng dự báo, từ đêm ngày 9 đến 10-9, không khí lạnh đầu mùa có khả năng ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, gây mưa rào và dông rải rác tại Bắc bộ. Từ ngày 10 đến 11-9, nhiệt độ ở miền Bắc giảm rõ rệt, ban ngày phổ biến 28-31 độ C, ban đêm và sáng còn 21-26 độ C. Vùng núi phía Tây Bắc bộ có nơi dưới 20 độ C.

Từ ngày 10-9, mưa lớn có khả năng gia tăng tại khu vực từ Thanh Hóa đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi do tác động kết hợp của không khí lạnh và dải hội tụ nhiệt đới. Mưa có thể kéo dài sang tuần sau, nguy cơ xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

PHÚC VĂN