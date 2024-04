Bạc Liêu: Bắt cựu chủ tịch xã và kế toán tham ô tiền ngân sách

Chiều 4-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đức (sinh năm 1965) và Nguyễn Kim Thương (sinh năm 1983, cùng xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, làm rõ về hành vi "Tham ô tài sản".