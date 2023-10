Bạc Liêu: Cơ quan điều tra công bố nguyên nhân thai nhi 34 tuần tuổi tử vong tại bệnh viện

Ngày 21-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) đã có thông báo kết luận giám định liên quan vụ bé trai 34 tuần tuổi tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu (gọi tắt BVĐK Thanh Vũ).

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu xác định, nguyên nhân bé trai tử vong là do "chết lưu, khả năng do biến chứng của đái tháo đường thai kỳ".

Thông báo kết luận này cũng được Cơ quan CSĐT Công an TP Bạc Liêu gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và người tố giác vụ việc.

Trước đó, ngày 21-8, anh T.Q.H. (37 tuổi, chồng của sản phụ N.C.T.) đưa vợ mang thai 34 tuần vào BVĐK Thanh Vũ để kiểm tra sức khỏe. Lúc đó, T. bị nôn ói. Bác sĩ đã thực hiện các bước như đo huyết áp, siêu âm thai nhi, siêu âm tim…

Sau đó, bác sĩ thông báo sản phụ N.C.T. có thể về nhà hoặc ở lại để kiểm tra thêm. Tuy nhiên, vợ chồng anh H. chọn ở lại bệnh viện. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, chị T. được chuyển lên khoa sản nghỉ ngơi.

Cũng theo anh H., trong khoảng thời gian từ 23 giờ ngày 21-8 đến khoảng 3 giờ ngày 22-8, tình trạng nôn ói không thuyên giảm; chị T. được truyền nước, thở oxy, siêu âm. Sau khi có kết quả siêu âm, bác sĩ kết luận không có tim thai.

Sau đó, bác sĩ bệnh viện đề nghị anh H. ký vào hồ sơ xác nhận tình trạng bệnh của vợ anh, để tiến hành phẫu thuật và thông báo tim thai không còn, không xác định được nguyên nhân. Đến khoảng 6 giờ 30 ngày 22-8, thai nhi tử vong.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, BVĐK Thanh Vũ đã họp khẩn hội đồng chuyên môn, kết quả bước đầu xác định: sản phụ T. nhiễm Ceton acid do đái tháo đường type 2 chưa điều trị, tăng kali máu nặng, biến chứng thai lưu.