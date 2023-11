Bắc Ninh: Công bố tình huống khẩn cấp về đê điều

Ngày 17-11, trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đê sông Cầu (ở TP Bắc Ninh), UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố về đê điều và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông trên đê hữu sông Cầu.

Qua kiểm tra, đê hữu sông Cầu bị sạt trượt dài 75m, chiều rộng từ 2,5 - 3,5m tại phường Vạn An, TP Bắc Ninh đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến 17 hộ dân khu dân cư Vạn Phúc, ở phường Vạn An. Đặc biệt vị trí bị lún sâu nhất so với mặt đất hiện trạng là từ 0,5 - 1,2m cách chân đê phía sông 70m và có xu hướng tiếp tục phát triển.

Để bảo đảm an toàn về người và tài sản của nhân dân, UBND tỉnh Bắc Ninh giao UBND TP Bắc Ninh tổ chức di dời các hộ dân ra khỏi khu vực sự cố; cắm biển cảnh báo các khu vực sạt lở; chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, trang thiết bị cần thiết để có thể huy động xử lý ngay nếu sự cố phát triển thêm ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của khu dân cư và đê điều; tổ chức cắm cọc tiêu, mốc để quan trắc, lập sổ theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt trượt.

Đồng thời tăng cường thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp sự cố về đê điều tại phường Vạn An để nhân dân biết chủ động phòng tránh.