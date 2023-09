Bạn bè quốc tế đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tin cậy của lực lượng mũ nồi xanh Việt Nam

Chuyến công tác nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 5 (BVDC 2.5) Việt Nam và thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật tại bệnh viện. Đoàn nhận được nhiều đánh giá khen tặng sự chuyên nghiệp, tin cậy về lực lượng GGHB Việt Nam.

Tại buổi làm việc với BVDC 2.5 ở địa bàn Bentiu, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam đã động viên, khích lệ các cán bộ, nhân viên của bệnh viện phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng yêu cầu BVDC 2.5 ngoài làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cần tích cực có các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, giao hữu thể thao với các bạn đồng nghiệp quốc tế; tham gia công tác hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ người dân Nam Sudan; qua đó, giới thiệu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thân thiện và gần gũi, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người lính mũ nồi xanh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Đoàn cũng đã gặp gỡ Trung tướng Mohan Subramanian, Tư lệnh Phái bộ GGHB Liên hợp quốc ở Nam Sudan và bà Christine Fossen, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Phái bộ; làm việc với Trưởng Phòng Y tế và Chủ nhiệm Quân y Phái bộ; làm việc với Chỉ huy trưởng quân sự Phân khu Unity và Trưởng Căn cứ Bentiu. Đoàn cũng tới thăm một số đơn vị quân sự, cảnh sát tại thủ đô Juba và địa bàn Bentiu.

Trung tướng Mohan Subramanian đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Việt Nam nói chung và các thê đội BVDC 2.5 nói riêng. Ông mong muốn Việt Nam cử thêm các sĩ quan cá nhân tới làm việc tại phái bộ.

Tiếp đoàn đại biểu Việt Nam ở thủ đô Juba, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Phái bộ Christine Fossen đánh giá cao Lực lượng Công an của Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ. Bà bày tỏ vui mừng vì Việt Nam mới cử thêm 3 sĩ quan công an tới địa bàn, đưa tổng số sĩ quan công an Việt Nam đang làm việc tại Phái bộ GGHB Liên hợp quốc ở Nam Sudan lên 6 người; mong muốn Việt Nam cử thêm sĩ quan công an có chuyên môn về bầu cử để phục vụ nhiệm vụ hỗ trợ cuộc bầu cử Tổng thống tại Nam Sudan, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2024, đầu năm 2025.

Trong các buổi làm việc tại Bentiu, Trưởng Căn cứ Bentiu và Chỉ huy trưởng Quân sự Phân khu Unity đã đánh giá cao công tác tiếp nhận bàn giao và triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khẩn trương, nhanh chóng của BVDC 2.5. Trưởng Căn cứ Bentiu trân trọng cảm ơn BVDC 2.5 Việt Nam đã có những đóng góp tích cực trong nỗ lực chung thúc đẩy tiến trình hòa bình thông qua các hoạt động chuyên môn và hỗ trợ cộng đồng nhiều ý nghĩa.

Về phần mình, Chỉ huy trưởng Quân sự Phân khu Unity cho rằng, sự chuyên nghiệp của BVDC cấp 2 Việt Nam cho thấy đơn vị Việt Nam là một đối tác tin cậy, bảo đảm đầy đủ những yêu cầu mà một đơn vị quân đội cần đáp ứng.

Trong các chuyến thăm tới một số đơn vị bạn ở Bentiu như Tiểu đoàn bộ binh Mông Cổ, đơn vị cảnh sát Ghana, đơn vị công binh Pakistan, đoàn Việt Nam đã có những trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm bổ ích, góp phần củng cố và tăng cường hợp tác, phối hợp giữa BVDC 2.5 với các đơn vị bạn.