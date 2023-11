Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Quốc gia làm việc với TPHCM

Sáng 8-11, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu chủ trì Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TPHCM làm việc với đoàn kiểm tra thuộc Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Quốc gia do Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn.

Tham gia đoàn công tác Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố Quốc gia còn có các đồng chí: Trung tướng Phạm Ngọc Việt, Cục trưởng Cục An ninh nội địa; Thiếu tướng Võ Hùng Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an); Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Khổng Ngọc Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Nội chính, Văn phòng Chính phủ…

Dự buổi làm việc về phía TPHCM có các đồng chí: Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TPHCM; Phạm Thị Hồng Hà, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Buổi làm việc nhằm kiểm tra, đánh giá toàn diện việc triển khai thực hiện Luật Phòng chống khủng bố và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kiểm tra kết quả thực hiện các biện pháp phòng chống khủng bố tại Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố TPHCM.

Từ đó, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót mà đối tượng, tổ chức khủng bố có thể lợi dụng để khủng bố, phá hoại. Đồng thời, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc trong thi hành Luật Phòng chống khủng bố để chủ động đề xuất các giải pháp khắc phục, hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống khủng bố.