Phường đông dân nhất TPHCM củng cố lực lượng an ninh trật tự cơ sở

Chiều 11-7, UBND phường Dĩ An, TPHCM công bố nghị quyết thành lập và nhân sự lãnh đạo các phòng chuyên môn và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Dĩ An Trần Thị Thanh Thủy cho biết, trong những ngày đầu vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, do Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chủ động về con người, cơ sở vật chất, nên các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết thông suốt. Các vướng mắc về phần mềm liên thông cấp mã số thuế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đã cơ bản được xử lý, người dân hài lòng. Chủ tịch UBND phường đề nghị cán bộ công chức, nhất là Trung tâm Phục vụ hành chính công phải luôn niềm nở, gần gũi và sẵn sàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp; phân công nhân sự rà soát hồ sơ thủ tục hành chính, tuân thủ đúng danh mục thành phần hồ sơ đã công bố, không được gây phiền hà và để người dân chờ đợi.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Dĩ An trao quyết định công tác cán bộ

Theo Bí thư Đảng ủy phường Võ Văn Hồng, Dĩ An là phường có dân số đông nhất TPHCM, mật độ dân cư dày, nên việc quản lý, triển khai các mặt công tác của Đảng ủy, UBND phường sẽ nối dài đến từng khu phố, tổ dân phố, để đảm bảo thực thi nhiệm vụ hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, Đảng ủy phường sẽ triển khai các nhóm giải pháp củng cố lực lượng an ninh trật tự cơ sở, ban điều hành khu phố, tổ dân phố, hình thành các nhóm Zalo với sự tham gia của các nhân sự lãnh đạo phường để nắm bắt tình hình ngay từ cơ sở, có chỉ đạo sát sao và kịp thời.

Trưởng Công an phường Dĩ An Hồ Hoàng Thanh, Trưởng Công an phường Dĩ An, nêu nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

Đồng chí cho rằng, việc lấn chiếm lòng lề đường, xây dựng không phép, sai phép, xả rác bừa bãi,... thời gian qua không được phát hiện kịp thời có yếu tố lơi lỏng quản lý của cán bộ cơ sở, sắp tới sẽ được chấn chỉnh, có biện pháp xử lý triệt để nhằm xây dựng khu phố sáng, xanh, sạch đẹp và phường văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Riêng tổ thu gom rác làm không đầy đủ trách nhiệm sẽ yêu cầu cắt hợp đồng.

Lãnh đạo phường Dĩ An chúc mừng các nhân sự nhận nhiệm vụ

Để đảm bảo phát triển các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên cho nhân dân, Đảng ủy phường yêu cầu lực lượng công an, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố phải phối hợp chặt chẽ, chủ động kiểm tra, tuần tra, đặc biệt, không để tồn tại tệ nạn mại dâm, đá gà, cờ bạc...

Trước đó, Hội nghị đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về chỉ định Ủy viên UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết thành lập cơ quan chuyên môn và nhân sự lãnh đạo gồm: Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Phòng Văn hóa - Xã hội. Công bố Quyết định của UBND phường về thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công phường; Quyết định tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND phường Dĩ An gồm các đơn vị trường học; Xí nghiệp Công trình công cộng Dĩ An và Ban quản lý chợ Dĩ An.

XUÂN TRUNG