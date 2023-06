Bản đồ số - “vũ khí” phòng chống tội phạm

Công trình khoa học “Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh, trật tự” do nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên Công an TPHCM nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thực tế được đánh giá cao, đem lại hiệu quả thiết thực.

Công trình của tuổi trẻ

TPHCM là đô thị đặc biệt, với dân số hơn 10 triệu người, trong đó trên 1 triệu người từ các địa phương đến cư trú làm ăn, học tập, công tác; và cũng là địa bàn trọng điểm mà các loại tội phạm hoạt động… Bên cạnh đó, tình hình trật tự an toàn giao thông đô thị trên địa bàn TPHCM còn nhiều phức tạp, ùn tắc, tai nạn giao thông thường xuyên xảy ra.

Để đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân, năm 2018, Công an TPHCM thành lập lực lượng tuần tra, kiểm soát hỗn hợp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội nhằm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, với tên gọi Tổ công tác 363. Từ khi Tổ công tác 363 ra đời, tình hình trật tự, an toàn xã hội ở TPHCM có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, do chưa áp dụng đồng bộ khoa học kỹ thuật nên việc trao đổi thông tin, nắm tình hình và chỉ đạo, triển khai điều động Tổ công tác 363 nhiều lúc hiệu quả chưa như mong muốn.

Năm 2022, Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TPHCM đề ra chủ trương nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào phương thức hoạt động, phối hợp, điều phối trong công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và ngăn chặn, răn đe, trấn áp tội phạm. Đoàn Thanh niên Công an TPHCM được giao nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai, ứng dụng bản đồ số vào phục vụ công tác. Nhóm nghiên cứu trẻ là đoàn viên, thanh niên của Công an TPHCM đã tích cực vào cuộc.

Một mô hình bản đồ số được triển khai xây dựng - là hệ thống camera giám sát an ninh trật tự, đường truyền dữ liệu và hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến nối Công an TPHCM đến các quận, huyện và TP Thủ Đức. Hệ thống tổng đài vô tuyến, điện thoại hữu tuyến cùng hệ thống cơ sở dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin bao phủ toàn thành phố. Công trình bản đồ số đã được triển khai, ứng dụng cho 10 Tổ công tác 363 của Công an TPHCM và 57 Tổ công tác 363 của công an các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Hiệu quả thiết thực

Công trình bản đồ số được triển khai, ứng dụng đã làm thay đổi cơ bản phương thức hoạt động, chỉ huy, điều phối, triển khai lực lượng công tác. Từ Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM, mệnh lệnh được đưa ra kịp thời, trực tiếp điều phối, phân công các Tổ công tác 363 tăng cường hoạt động tại các tuyến đường, địa bàn có nhiều dấu hiệu, vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Cán bộ ở Trung tâm thông tin chỉ huy không những nắm bắt tình hình, điều động các Tổ công tác 363 đến các điểm nóng xử lý vụ việc kịp thời mà còn kiểm tra, giám sát quá trình công tác. Nhờ đó, 57 Tổ công tác 363 duy trì hoạt động hiệu quả và sẵn sàng hỗ trợ các đơn vị, địa phương khi có yêu cầu, cũng như điều phối các địa phương, đơn vị hỗ trợ khi các Tổ công tác 363 có nhu cầu.

Công trình khoa học của tập thể Đoàn Thanh niên Công an TPHCM đã được triển khai trong toàn lực lượng từ tháng 1-2023, mang lại nhiều kết quả tích cực. Ứng dụng bản đồ số, Tổ thường trực tại Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TPHCM đã điều phối các Tổ công tác 363 tiến hành kiểm tra, răn đe trên 15.000 đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm, điều hành tuần tra, kiểm soát có vũ trang tại các tuyến đường, khu vực phức tạp về an ninh trật tự. Các Tổ công tác 363 đã phát hiện, xử lý 1.572 đối tượng tội phạm, nghi vấn vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội.